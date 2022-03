Attenti all'Imu: che cosa cambia

Le regole per il pagamento dell'Imu 2022 non hanno, al momento, subìto variazioni rispetto agli anni scorsi e vengono mantenute le stesse regole del 2020 quando tramite la Legge di Bilancio è stata accorpata alla Tasi. La prossima riforma del catasto, però, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Chi paga l'Imu

Come sappiamo, la tassa va pagata da tutti i possessori degli immobili oltre all’abitazione principale. Questo significa che se si ha soltanto una casa si è esclusi dal pagamento (che va pagata per seconda, terza, ecc.) a meno che non si rientri in determinate categorie catastali quali A/1 per le abitazioni signorili, A/8 le ville e A/9 per castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. È chiaro che si tratta di abitazioni di lusso per le quali lo Stato chiede il pagamento della tassa. Lo stesso discorso vale anche per i possessori delle aree fabbricabili o i terreni agricoli che non possono essere considerati come un’abitazione principale. La tassa sarà sempre pagata dal proprietario dell'immobile e non dagli inquilini/affittuari.

Il calcolo

Come riporta Trendonline, il pagamento dipende dalla rendita catastale: per esserne a conoscenza, è necessaria una visura ma si può trovare anche online. Il calcolo parte dal valore della rendita catastale del proprio immobile " non rivalutato del 5% del suo valore " e moltiplicando per un coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile. Come spiegano gli esperti, " all’importo ottenuto viene applicata un’aliquota, che varia a seconda del comune di appartenenza ". Sulle abitazioni diverse dalla prima, quindi dalla seconda in poi, per il pagamento Imu il Comune di appartenenza può fare una delibera ad hoc aumentando o diminuendo l’aliquota delle seconde case (o terze, o altro) di 0,3 o 0,4 punti percentuali.

L'abitazione principale per i separati

Come abbiamo visto sul Giornale.it, saranno esentati dal pagamento dell'Imu sull'abitazone principale i coniugi che decidono di separarsi ponendo fine al loro rapporto di convivenza anche se legamente non saranno separati o divorziati. La Cassazione ha stabilito che nel momento in cui viene accertata, di fatto, la separazione, non ci sarà più la differenza tra abitazione principale e secondaria venendo a mancare anche l'elemento del nucleo familiare che garantiva l'agevolazione. In questo caso, la separazione è qualcosa al di sopra delle parti. A quel punto, saranno le persone del nucleo familiare a dover scegliere una casa da considerare come abitazione principale che possa usufruire dell’esenzione.

A chi spetta il bonus