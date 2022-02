I nuovi bonus auto: pure benzina e diesel. Cosa cambia

Come anticipato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, gli incentivi auto non si limiteranno alle sole vetture elettriche.

La conferma sembra arrivare dalle stesse bozze del provvedimento, tramite il quale il governo tenterà di dare una spinta al settore in grande difficoltà. "Gli incentivi da 1 miliardo di euro all’anno fino al 2030 accompagneranno il processo di transizione che riguarda un settore fondamentale per il Paese" , ha dichiarato infatti Giorgetti nel corso della conferenza stampa con cui venivano annunciate le prossime misure. L'intenzione, quindi, è quella di non limitare lo stanziamento delle risorse alle sole auto elettriche, ma quello di "favorire l’acquisto di auto ecologicamente compatibili" .

Cosa potrebbe accadere

Dalle bozze del provvedimento si evince che gli incentivi dovrebbero essere suddivisi in tre fasce, distinte per emissioni di CO2 prodotte, tra le quali trovano posto anche le auto alimentate a benzina e diesel. La prima fascia sarebbe quella relativa alle vetture elettriche (emissione di CO2 compresa tra 0/20 grammi), la seconda a quelle ibride plug-in (21/60 grammi di CO2), la terza a quelle mild hybrid, full hybrid, benzina, diesel, a metano/Gpl, con emissioni di CO2 comprese tra 61/135 grammi).

Il peso del contributo sarà più rilevante per coloro che sceglieranno di acquistare un'auto elettrica e di rottamare al contempo un veicolo usato di classe inferiore alla Euro5 (con un tetto massimo di 9mila euro). Per la seconda fascia (21/60 grammi di CO2) dovrebbe essere previsto un bonus massimo di 7mila euro, mentre per l'ultima, comprendente anche vetture a benzina/diesel, il tetto sarebbe di circa 3mila euro con rottamazione inclusa.

Dalle bozze si evince altresì che non tutte le auto che rientrano in suddette fasce di contributi avranno la possibilità di accedere agli incentivi. Dovrebbe, infatti, essere previsto un tetto massimo di spesa compreso tra 35mila euro per le prime due fasce e 25mila per la terza. Nel caso in cui il provvedimento assuma questa forma anche in via definitiva, pertanto, il bonus potrebbe includere anche le versioni benzina/diesel di modelli come Kia Sportage, Fiat 500 X, Jeep Renegade e Compass.

Come anticipato, tuttavia, si tratta per ora solo di bozze. Non pare esserci, infatti, una totale armonia all'interno dell'esecutivo: alcuni partiti starebbero facendo pressioni per limitare l'accesso al bonus auto solo alle vetture con emissioni massime di 110 grammi/km e per ritoccare ulteriormente verso l'alto il tetto massimo di spesa per le auto elettriche.