Intesa "accende" Isybank. Obiettivo 4 milioni di clienti

Aprire un conto in cinque minuti, i servizi di una fintech ma anche il dialogo con un operatore al di fuori degli orari di apertura di una banca tradizionale. Intesa Sanpaolo lancia Isybank, la banca digitale sulla quale il gruppo guidato da Carlo Messina punta tanto: «Rappresenta una delle componenti del futuro di Intesa Sanpaolo», ha detto il ceo. La banca ha puntato sulla digitalizzazione 5 miliardi del Piano 2022-2025, di cui 650 milioni per Isybank.

«Il digitale, l'Intelligenza artificiale», continua Messina, sono elementi «che concorrono a costruire il futuro del sistema bancario mondiale. Ma con la necessità di mantenere una forte componente di banca tradizionale».

Non ci sono ancora i servizi di investimento, ma l'app è attiva da ieri ed è scaricabile dallo smartphone. Antonio Valitutti è ad della nuova creatura dopo essere stato in Hype, la banca digitale del Gruppo Sella. Il servizio è disponibile in tre pacchetti: IsyLight, IsySmart e IsyPrime con prezzi che vanno da 0 fino a 9,90 euro mensili. Il piano base - a zero euro - comprende conto corrente, carta digitale (con cui pagare in negozio e online con lo smartphone), prelievi presso gli sportelli del gruppo, l'addebito diretto, bonifici, Mav e F24. È possibile farsi anticipare stipendio o pensione fino a 15 giorni prima della data di accredito. Per tutti i pacchetti c'è il servizio «Parla con noi», che permette di chiamare il gestore dello sportello digitale. La nuova banca si rivolge a quei 4 milioni di clienti di Intesa Sanpaolo che già ora non mettono piede in filiale. Una clientela giovane e sensibile alle sirene delle fintech, attratta da ricerca di semplicità e velocità. E che, se trasferita su una piattaforma digitale, permette a Ca' de Sass di ottimizzare il rapporto tra costi e ricavi.

Isybank, che avrà sede a Milano nella Scheggia di Vetro di fronte a torre Unicredit e Bosco Verticale, è parte di un processo di digitalizzazione del gruppo che vedrà impegnate 4mila persone tra riconversioni di personale e assunzioni, 2mila delle quali in ambito IT. La nuova banca sarà nativa sul cloud, un'infrastruttura realizzata a Torino e Milano grazie all'accordo siglato con Tim e Google. «La maggior parte delle challenging banks ha un'offerta di prodotti limitata», ha detto Paul Taylor, ceo di Thought Machine, società che ha sviluppato il progetto e in cui Intesa ha investito 40 milioni di sterline, ma banche strutturate «come Intesa Sanpaolo possono portare con sé tanti benefici». Con Isybank «riduciamo i rischi e allineiamo la banca al mondo del fintech», ha detto invece il responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese. «La tecnologia ci consente di cambiare il paradigma con cui si fa banca», aggiunge Massimo Proverbio, responsabile data AI Innovation & IT.

Per Messina le acquisizioni bancarie su scala europea rimarranno un problema «fino a quando non ci sarà l'Unione bancaria». Il ceo, dopo aver scartato un interesse per Mediolanum, ha precisato la volontà di «continuare a essere una delle tre banche campioni d'Europa». Un obiettivo che «non si realizza con acquisizioni di altre banche, ma attraverso la tecnologia» che sarà un «fattore dominante» sul mercato e per il «valore di Borsa».