Intesa vara 3mila esodi. E ora cerca esperti tech

Intesa Sanpaolo avvia il ricambio generazionale nella banca, con l'obiettivo di portare nei ranghi competenze legate alle nuove tecnologie adeguate a supportare il prossimo piano d'impresa. Il gruppo guidato dal ceo Carlo Messina (in foto), in tal senso, ha annunciato ieri ai coordinamenti dei sindacati aziendali (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) l'avvio di una procedura per 3mila esodi volontari. Il piano, riferiscono fonti sindacali, è aperto a chi matura il diritto alla pensione entro dicembre 2028 e le prime uscite sono previste a partire dal 31 dicembre 2024. La procedura parte dalle domande già ricevute da Intesa nell'ambito dell'accordo del 2021 e rimaste fuori dal precedente piano di uscite. Si tratta di 2.750 richieste, che saranno integrate con quelle che arriveranno. Il piano annunicato segue le 3.850 assunzioni dal 2021 su 4.600 previste entro il 2025.

Il confronto tra azienda e sindacati per la trattativa, che comprenderà anche la definizione delle assunzioni contestuali alle uscite, parte il 26 settembre. L'istituto, che ha ottime relazioni sindacali dopo il proficuo dialogo per il rinnovo del contratto dei bancari a cui Ca' de Sass ha dato una spinta decisiva, sempre secondo fonti sindacali ha proposto di definire il numero delle assunzioni in un ingresso ogni due uscite. Un rapporto per la verità ormai consueto per operazioni simili. Non la pensano così però i sindacati, che ritengono questa proposta solo una base negoziale per arrivare a ottenere l'assunzione di più di 1.500 colleghi, proprio alla luce della necessità di inserire in banca nuove competenze, in particolare legate all'intelligenza artificiale, e tamponare le uscite dalla rete.

L'opera di rinnovamento dell'organico e di affinamento alle nuove competenze sempre più ricercate dal mercato

è in atto da diverso tempo in Intesa Sanpaolo, che non a caso ha investito molto su Isybank. Recentemente il gruppo bancario ha riqualificato 5.350 lavoratori mentre ha erogato 31,3 milioni di ore di formazione dal 2022.