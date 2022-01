Ita Airways apre le lounge a Linate e Fiumicino, "decolla" l'edicola digitale

ITA Airways introduce importanti novità nel servizio alla clientela: le Lounge “Piazza di Spagna” all’aeroporto di Roma Fiumicino e “Piazza della Scala” a Milano Linate e propone l’edicola on line per un’esperienza di lettura digitale contactless offerta ai passeggeri sia nelle Lounge in attesa del proprio volo sia che a bordo, per rendere sempre più piacevole il viaggio.

Alle Lounge possono accedere tutti i passeggeri con un biglietto di Business Class dell’intero network di ITA Airways, i soci Premium ed Executive del programma di fidelizzazione Volare e i soci Elite Plus SkyTeam in partenza verso le destinazioni servite dalla compagnia aerea.

La Lounge “Piazza di Spagna” è situata nell’area imbarchi E di Fiumicino e si sviluppa su una superficie di circa 1.000 mq con la disponibilità di 200 sedute. All’interno sono presenti aree per meeting, che possono essere prenotate in anticipo, e la Kid’s lounge dedicata ad accogliere e far giocare gli ospiti più piccoli.

La Lounge “Piazza della Scala” si trova al primo piano dell’area imbarchi Schengen di Linate e si estende su una superficie di oltre 400 mq con 54 sedute.

Entrambe le Lounge sono un luogo di relax in attesa del volo, espressione dei valori e degli elementi distintivi dell’eccellenza italiana nel mondo. Presentano un ambiente elegante e al tempo stesso familiare, caratterizzato da un concept di ospitalità all’insegna del made in Italy. È l’azzurro della nuova livrea di ITA Airways - sottolinea la compagnia - a dare il benvenuto all’entrata delle Lounge, simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Il servizio di catering è ispirato alle eccellenze eno-gastronomiche italiane con una zona bar dove degustare, tra l’altro, una selezione di vini italiani o il tipico aperitivo preparato da barman professionisti. L’offerta si articola in due momenti la colazione e il servizio catering full day. A questo si aggiungono connettività Wi-Fi, schermi tv con le news del giorno e il display per controllare l’orario di partenza dei voli.

Il nuovo servizio di edicola digitale offerto gratuitamente alla clientela sia a terra che in volo è il servizio di lettura digitale contactless, una sala virtuale dove trovare giornali e riviste da tutto il mondo creata grazie alla partnership con PressReader: si accede direttamente dal proprio device ad oltre 7.000 titoli, tra quotidiani e riviste di 120 paesi in più di 60 lingue, senza alcun limite.

Effettuando il web check-in si riceve il link connettersi all’edicola digitale direttamente nell’e-mail di consegna della carta d’imbarco. Il link sarà valido per le successive 58 ore, mentre una app permetterà di scaricare i contenuti per leggerli anche offline in qualsiasi momento. Grazie alla app PressReader che non richiede alcuna registrazione, è possibile scaricare e leggere i contenuti anche quando non è presente la connessione wi-fi, come durante il volo. La app è disponibile per dispositivi Android e iOS.

In aereoporto si accede al servizio nelle Lounge ITA Airways utilizzando punti informativi con QR Code: basterà inquadrarlo con il proprio device per iniziare subito la lettura. Ai banchi di accettazione di Roma Fiumicino, Milano Linate e New York JFK, basta chiedere al personale presente di voler accedere all’edicola digitale.

“Queste due grandi novità che segnano un altro passo in avanti di ITA Airways, nata poco più di 100 giorni fa - dice Giovanni Perosino, Chief marketing officer di ITA Airways -. Entrambi i servizi rientrano nella nostra strategia di far sentire il cliente al centro della nostra attenzione con un’offerta sempre più personalizzata e attenta al dettaglio, ad ulteriore conferma del nostro impegno verso una Compagnia sempre più digitalizzata e innovativa. Questo è solo l’inizio di grandi novità che stiamo pianificando per i prossimi mesi”.