Ita nell'hangar Lufthansa col nuovo cda

Ieri Lufthansa ha fatto finalmente il suo ingresso nel capitale di Ita Airways con il 41% sottoscrivendo l'aumento di capitale riservato da 325 milioni. L'accordo è arrivato con due giorni di ritardo rispetto alle attese nelle more di un'intesa più larga sulla governance. Dopo il rinvio di lunedì scorso era infatti diventata più difficile la conferma di Antonino Turicchi alla presidenza in quanto per il nuovo socio tedesco è fondamentale poter accentrare le deleghe operative nella persona del nuovo ceo Joerg Eberhart.

Il nuovo presidente è stato così individuato dall'azionista Tesoro (che resta al 59%) nella figura di Sandro Pappalardo (in foto), ex pilota dell'Esercito, consigliere dell'Enit e consulente a titolo gratuito del ministro Guido Crosetto. È stato così trovato un profilo di garanzia con competenze in materia (è stato anche assessore al Turismo nella giunta Musumeci in Sicilia) e del quale l'esecutivo ha fiducia. Nulla di fatto, invece, per l'ex ambasciatore a Berlino Armando Varricchio. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione (passato da 3 a 5 membri) sono per il Tesoro Antonella Ballone (vicepresidente di Baltour) ed Efrem Angelo Valeriani (già consigliere di Æqua Roma). Lufthansa ha designato Lorenza Maggio, manager italiana e vice presidente Sales per Medio Oriente e Africa della compagnia tedesca. Nominato anche il nuovo collegio sindacale nelle persone di Paolo Ciabattoni, Federico Testa e Angela Florio, con quest'ultima che ne sarà presidente. «Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico», ha dichiarato il ceo Eberhart aggiungendo che «questa nuova fase della storia della compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di Ita Airways come vettore italiano di riferimento».

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ringraziato in una nota il cda uscente e ha anticipato che per il comitato consultivo - che ha funzioni di consulenza gestionale e strategica ed è composto da 6 membri (presidente, ad, due persone indicate dal Mef e 2 da Lufthansa) indicherà proprio Antonino Turicchi e Domenico Iannotta, dirigente del dipartimento Economia. Le competenze in ambito finance sono, quindi, salvaguardate. Come noto, Lufthansa avrà la possibilità di raggiungere il 100% in due fasi successive ed entro il 2033, investendo 829 milioni complessivi incluso un earn out di 100 milioni. Per dar il via libera all'operazione Bruxelles ha imposto diverse condizioni a garanzia della concorrenza, sia sui voli europei e sia sui collegamenti intercontinentali. Gli slot di Milano Linate e Roma Fiumicino ceduti sono già stati rilevati da Easyjet. E Lufthansa ha dovuto concludere degli accordi con i concorrenti Air France-Klm e Iag (British Airways, Iberia), relativi ai propri passeggeri in volo dall'Italia agli hub di Parigi e Londra.

«Guardiamo con ottimismo all'alleanza Ita-Lufthansa» ha commentato il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, sottolineando di aspettarsi «un netto segnale di discontinuità iniziando con il sindacato un dialogo costante e costruttivo».