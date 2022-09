Italgas completa l'operazione Grecia

Italgas chiude l'affare Depa e dopo tre anni entra ufficialmente nel mercato greco, il primo fuori dai confini nazionali, pronta ad investire 1,2 miliardi al 2030 per l'ammodernamento della rete gas. Un percorso di sviluppo della rete ellenica che, come in Italia, diventerà così digitale e pronta a veicolare forme di energia alternativa come l'idrogeno.

L'ad del gruppo Paolo Gallo ha formalizzato ieri all'ambasciata di Atene il contratto d'acquisto del 100% della società greca, affare che prevede un corrispettivo di 733 milioni. Nel complesso il gruppo privatizzato gestirà così circa 7.500 chilometri di rete e 600.000 punti di riconsegna attivi.

Oggi cominciamo a scrivere una nuova importante pagina della storia di Italgas ha commentato Gallo - che dopo circa vent'anni torna a varcare i confini nazionali e si arricchisce di nuovi colleghi, una nuova lingua e nuove comunità da servire. È stata una lunga maratona quella che ci ha condotto fin qui, ma adesso inizia una nuova fase fatta di intenso lavoro e sviluppo che affronteremo con l'entusiasmo di sempre: metteremo la nostra esperienza e il know-how tecnologico a disposizione del Paese.

Parlando dello sviluppo futuro, Gallo ha poi aggiunto che ora i clienti di Depa sono circa 600mila, ma che l obiettivo è quello di arrivare a fine piano, al 2028, a circa un milione". Inoltre, dopo l'acquisizione, Italgas prevede che la società greca compri il 49% della controllata (al 51%) Thessaloniki - Thessalia Gas Distribution in mano all'Eni. C'è già un accordo tra Depa ed Eni che è stato firmato durante il processo di offerta, ha spiegato l'ad.

"Italgas è una delle prime 3 aziende in Europa - ha detto il ministro greco dell'Energia Kostas Skrekas - e ci aspettiamo che porti in Grecia tutta la sua capacità e tecnologia per accelerare il processo di distribuzione del gas naturale". Nonostante l'annuncio tanto atteso, a Piazza Affari il titolo Italgas ha perso lo 0,58% a 5,1 euro, comunque meglio del mercato che ha chiuso in netto rosso (-1.19%).