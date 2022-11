Il Leone supera l'obiettivo sui bond verdi

L'impegno per la sostenibilità del gruppo Generali (in foto la torre a City Life) ha molte declinazioni tra cui, oltre a SME EnterPRIZE, anche l'annunciata decisione di realizzare entro fine 2022 nuovi investimenti in obbligazioni verdi e sostenibili per tre miliardi di euro rispetto al 2020. Proprio la scorsa settimana l'amministratore delegato del Leone Philippe Donnet - intervenendo con un video messaggio alla seconda edizione dello Eu Sustainable Investment Summit - ha espresso la propria soddisfazione per il superamento dell'obiettivo. Donnet ha infatti annunciato di aver già raggiunto un totale di oltre cinque miliardi di euro al 30 giugno. In uno scenario di sfide ambientali, geopolitiche, sociali ed economiche di portata per molti versi inedita, Donnet ha quindi sottolineato la necessità «di un impegno collettivo ancora maggiore per trovare soluzioni di investimento sostenibili e a lungo termine che possano offrire benefici tangibili ai cittadini e alle imprese europee».

Va ricordato che l'Eu Sustainable Investment Summit è l'evento di punta della Commissione Europea sul tema degli investimenti sostenibili, che riunisce attorno al tavolo i maggiori attori coinvolti. Oltre alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, l'evento ha visto tra i relatori i vicepresidenti Valdis Dombrovskis e Frans Timmermans, i Commissari Paolo Gentiloni e Mairead McGuinness, il primo vicepresidente del Parlamento Europeo Othmar Karas e la presidente della Commissione Affari Economici e Monetari, Irene Tinagli.