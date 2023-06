Liberty Seguros a Generali per 2,3 miliardi

Colpaccio di Generali che si porta a casa per 2,3 miliardi di euro Liberty Seguros, compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, Portogallo, Irlanda ed Irlanda del Nord rilevata dagli americani di Liberty Mutual Insurance.

L'affare, per il quale il Leone ha superato la concorrenza di Axa e Allianz, si tratta del più grande degli ultimi dieci anni nel comparto danni, ma anche il più grande in assoluto per la compagnia triestina dopo l'acquisto del 49% della joint venture Gph dal gruppo Ppf nel 2013 (che costò 2,5 miliardi). Per fare un confronto più recente, però, l'acquisizione di Cattolica è costata 1,5 miliardi.

Ora si dovranno aspettare le autorizzazioni regolamentari, dalle però quali non dovrebbero esserci sorprese. Entrerà nel perimetro di Generali un portafoglio di 1,2 miliardi di premi. La compagnia spagnola è focalizzata principalmente nel ramo Danni, con un business auto in crescita e un mix di prodotti diversificato, circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei tre mercati in cui è attiva. Liberty Seguros porta in dote, peraltro, una cassa di 500 milioni di euro dopo la cessione della controllata in Brasile. La compagnia spagnola ha inoltre una solida posizione patrimoniale, con un coefficiente di solvibilità superiore al 330% a fine dicembre 2022. L'impatto stimato sul coefficiente di solvibilità del gruppo Generali è di circa -9,7 punti percentuali.

«Acceleriamo l'implementazione della nostra strategia», ha commentato l'ad Philippe Donnet, «sfruttando un'opportunità unica che contribuirà alla crescita sostenibile del gruppo, rafforzerà la nostra posizione di leadership in Europa e spingerà lo sviluppo del business Danni». Il gruppo infatti «raggiunge la quarta posizione nel business Danni in Spagna e consolida la seconda posizione in Portogallo». Non solo, per il Leone segna l'ingresso in Irlanda, collocandosi tra le prime dieci compagnie. Dall'operazione «il gruppo prevede di generare economie di scala attraverso la riduzione dei costi, l'ottimizzazione dei sistemi It, il cross-selling dei prodotti Generali» sottolinea una nota.

L'acquisto di Liberty Seguros ha ottenuto l'ok anche dei tre consiglieri di Francesco Gaetano Caltagirone, azionista di peso di Generali con il 6,2% che in passato aveva chiesto al gruppo un cambio di passo sulle acquisizioni. Poco mosso il titolo, che chiude a -0,11% a 18,9 euro.