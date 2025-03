L'idrogeno tradisce De Nora. In Borsa è panico: -23%

Paolo Dellachà, ceo De Nora

Il cortocircuito in cui è finita la transizione energetica manda al tappeto Industrie De Nora, storica società che opera nell'elettrochimica e nell'idrogeno verde che ha tra gli azionisti la famiglia De Nora e Snam (21,5%). Il titolo ha chiuso la seduta in calo del 23,11% a 7,72 euro, facendo dimenticare il balzo del 32% realizzato da inizio anno e quasi dimezzando il valore di 13,5 euro con cui si è quotata nel 2022. A innescare le vendite sono stati i risultati a luci e ombre del 2024, ma soprattutto le stime per i prossimi anni e in particolare la scarsa visibilità: «Per gli anni successivi di piano - ha spiegato l'amministratore delegato Paolo Dellachà - la resilienza dei nostri risultati economico finanziari sarà garantita dalle solide prospettive del nostro core business, Electrode e Water Technologies, che continuerà a crescere a singola cifra. Con riferimento al business Energy Transition il rallentamento del mercato non permette di avere visibilità sui reali tempi di concretizzazione della pur ricca pipeline, che dipendono in gran parte dall'evoluzione della normativa a supporto del settore».

Insomma, i progetti per lo sviluppo dell'idrogeno verde ci sono, ma il loro destino è appeso all'incertezza innescata dal nuovo ruolo della transizione energetica passata in secondo piano rispetto a qualche mese fa. Al momento le stime sui ricavi sono previste in crescita da qui al 2027 fino al 5% annuo (nella parte bassa del range atteso). Nel 2024 sono saliti dello 0,7% a 0,86 miliardi, mentre il margine operativo lordo è sceso dell'8,8% a 157,4 milioni. L'utile netto rettificato è sceso del 12,4% a 88,8 milioni e il risultato netto del 63,9% a 83,3 milioni.

Nonostante il tonfo a Piazza Affari, Dellachà continua a puntare sulla strategia aziendale ricordando che dal 2022 ad oggi il gruppo ha realizzato

progetti per 2,4 Gw e prevede di arrivare a 30 Gw nel 2030. Per il manager c'è uno «scenario incerto nel breve termine», ma le prospettive per l'idrogeno ricavato da elettrolisi rimangono «promettenti nel medio-lungo termine».