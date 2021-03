La bomba di tasse sugli statali. Che cosa cambia per chi va via

E adesso nascono problemi anche sulla liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici dopo tanti anni di onorata carriera. Nè da comunicazione l'Inps e riguarda gli sgravi fiscali introdotti nel 2019.

Come funziona adesso

Solitamente, il Trattamento di fine servizio (Tfs) viene liquidato fra i 2 ed i 5 anni da quando il lavoratore è andato in pensione: il ritardo rispetto ad un ente privato è "giustificato" da una norma che fu introdotta durante la crisi dello spread per mantenere in equilibrio i conti pubblici. Però, dopo la crisi, la norma è rimasta lì al suo posto e la situazione continua ad essere la stessa. Adesso, però, si può chiedere un anticipo del proprio Tfs fino a 45 mila euro ma la procedura, sbloccata dopo anni di tira e molla grazie al primo governo Conte (alleanza M5S e Lega Nord) vale soltanto per quattro banche tutte di piccole dimensione. Insomma, è come non averlo.

Lo sconto sulla liquidazione

Come riportato dal Messaggero, sempre all'epoca del primo governo Conte era stata prevista anche un'altra agevolazione fiscale: uno sconto sulla liquidazione per compensare il fatto che i dipendenti pubblici avrebbero dovuto pagare un interesse alle banche per l'anticipo sul Tfs. Per le indennità dopo 12 mesi si applica uno sconto dell'1,5%, per quelle a 24 mesi del 3%, a 36 mesi si arriva al 4,5% per toccare il 6% per quelle corrisposte dopo 48 mesi. Ma c'è qualcosa che non quadra. " Abbiamo riscontrato una grave e incomprensibile disparità nell'applicazione della norma in oggetto nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e in regime di trattamento di fine rapporto" , afferma il segretario generale dell'Unsa-Confsal, Massimo Battaglia.

" La detassazione viene applicata dall'Inps esclusivamente nelle ipotesi di trattamenti di fine servizio denominati Indennità di buonuscita (destinatari i dipendenti statali), Indennità di anzianità (dipendenti enti pubblici non economici) e Indennità premio di servizio (dipendenti enti locali e sanità). Diversamente, l'Inps si comporta nei confronti dei dipendenti pubblici che alla cessazione dal servizio si trovano in regime di Trattamento di Fine Rapporto-Tfr, poiché a costoro l'Istituto previdenziale non applica la detassazione ", aggiunge.