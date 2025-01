Via al master sui Bitcoin, le aziende a caccia di cripto-ingegneri per i pagamenti del futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

I Bitcoin e l'innovazione tecnologica che contraddistingue il mondo degli asset digitali stanno vivendo una fase di rapida espansione, accelerata dall'intenzione degli Stati Uniti di inserire la criptovaluta fra le proprie riserve strategiche nazionali. Il mercato delle criptovalute ormai supera i 3.500 miliardi di euro e questo si traduce in una crescente domanda di ingegneri e sviluppatori in grado di guidare e innovare i progetti basati su tecnologia Bitcoin e blockchain da parte di startup e grandi aziende in diversi settori, dal fintech alle banche, dalla cybersicurezza ai settori industriali più tradizionali.

La scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino (Master School del Politecnico di Torino) ha quindi deciso di lanciare il primo percorso formativo per sviluppatori Bitcoin specializzati nella tecnologia Lightning Network, una rete decentralizzata che consente pagamenti istantanei a basso costo, presentando la capacità di gestire potenzialmente milioni di transazioni al secondo. L'iniziativa è in collaborazione con Plan B Network, piattaforma internazionale che fornisce strumenti e contenuti educativi dedicati alla tecnologia di Bitcoin.

Il corso, che si terrà da marzo a giugno, è pensato per neolaureati o giovani lavoratori che già possiedono una base nel settore dello sviluppo software. «Sempre più aziende ci chiedono di formare ingegneri, sviluppatori e data scientist capaci di innovare i progetti basati su tecnologia blockchain e Bitcoin - ha spiegato Danilo Bazzanella, coordinatore del corso e docente in Crittografia, Blockchain e Criptoeconomia al Politecnico di Torino - e questo corso offre a coloro che vogliono specializzarsi in questo campo gli strumenti per sviluppare e gestire applicazioni e soluzioni innovative».

L'obiettivo è formare professionisti tra i più innovativi oggi in Italia e in grado di rinforzare le fila di startup, medie imprese e multinazionali in qualità di sviluppatori Bitcoin, esperti in crittografia, consulenti per aziende, cybersecurity specialist e project manager di settore.