Mediaset, Tar sblocca Vivendi. Ma c'è il nuovo esame Agcom

Nuova puntata giudiziaria nella guerra che contrappone, da quattro anni, Mediaset a Vivendi. Ieri sera il Tar del Lazio ha annullato la delibera dell'Agcom che, nel 2017, aveva congelato le quote del gruppo di Vincent Bolloré (in foto) in Mediaset superiori al 10%. La decisione dell'Authority era stata presa in applicazione della Legge Gasparri, normativa dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Ue a settembre.

In linea teorica quindi Vivendi potrebbe riappropriarsi integralmente dei diritti di voto (pari al 29,9% di Mediaset). Ma sarà difficile che questo accada nell'immediato, visto che non solo sono attesi, a breve, sviluppi sul fronte amministrativo, ma anche su quello penale.

Innanzitutto, è possibile che il Biscione proceda con un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo una sospensiva anche in relazione alla norma anti-scalate contenuta dal decreto Ristori. La Commissione europea ha sollevato perplessità a riguardo ma, come previsto dalla normativa l'Agcom, ha già aperto una istruttoria per verificare eventuali violazioni del pluralismo derivanti dalla quota detenuta da Vivendi in Tim (23,9%) e in Mediaset.

Non solo. Il mancato acquisto di Premium da parte di Vivendi e la scalata ostile a Mediaset effettuata dai francesi è stata al centro delle indagini della Procura di Milano, che ha già notificato la chiusura delle indagini ai vertici di Vivendi. Lo stesso Bolloré e Arnaud De Puyfontaine risultano indagati per i reati di aggiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza. Il gruppo francese ha negato irregolarità. Sempre ieri, Mediaset ha avviato il riassetto della partecipata Ei Towers. In particolare la società controllata da F2i ha ceduto a Phoenix Tower International la controllata TowerTel a cui fanno capo 2.400 torri tlc. Non sono noti i termini finanziari del contratto né la partecipazione che F2i ha comunicato di voler mantenere in TowerTel.