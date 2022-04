Tasse, la lezione di Miami all’Italia (e alla sinistra)

C'è una lezione che l'Italia può imparare da Miami. E per farlo dovrebbe interiorizzare alcune parole: libertà, innanzitutto; e poi "meno tasse", "meno burocrazia", meno "invidia" per la richezza. Dalla Florida, dove Nicola Porro ha portato la sia Ripartenza, esce un monito e una speranza per il Belpaese: da un lato l'invito a ridurre lacci e lacciuoli che bloccano la Penisola, e che invece sono il segreto della crescita economica dello Stato americano; dall'altro il bisogno di ricordarsi che il made in Italy è apprezzato in tutto il mondo e in pochi "sanno fare" come gli artigiani italiani.

Di questo si è parlato durante la tappa americana de La Ripartenza, l'evento ideato dal vicedirettore del Giornale. Sul tavolo i temi che più interessano in questi momenti di grande trasformazione economica, causato dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina poi. Come si fa impresa? Cosa chiedono le aziende allo Stato? In cosa è migliore la Florida rispetto all'Italia? Un'alternativa al lockdown contro il Covid esisteva? Forse sì. Basta guardare dall'altra parte dell'Oceano, direzione Florida. Qui, il governatore Ron De Santis, sta portando avanti scelte coraggiose in tema di politiche economiche e di lotta all'epidemia. Da un lato, riduzione delle tasse per attrarre investimenti. Dall'altro, meno restrizioni possibili per permettere al Paese di Ripartire.

La Ripartenza, appunto. Come il titolo dell'evento, ideato e curato da Nicola Porro, che prende il via oggi a Miami. Un giorno di incontri con esponenti del mondo della politica, dell'economia, dell'impresa e del made in Italy in America. La prima tavola rotonda (qui sopra la diretta - inizio ore 21 italiane) si occupa di analizzare il "modello Florida", una storia di successo che può insegnare al mondo come attrarre gli investimenti esteri. Qui il Pil supera i mille miliardi di dollari, tanto che se fosse indipendente la Florida sarebbe il sedicesimo Stato più̀ ricco del mondo. E dall'inizio della pandemia ad oggi il settore privato ha creato più di un milione di nuovi posti di lavoro. La ricetta è semplice: meno tasse, apertura dei mercati, diniego secco di fronte a politiche chiusuriste.

"Non si può che ripartire da questo modello", dice Nicola Porro. ​“Anno scorso la prima edizione de La Ripartenza, nello storico teatro Petruzzelli di Bari, ha riscosso un enorme successo e ci sembrava coraggioso portare la seconda tappa della manifestazione in una città in continua evoluzione qual è Miami oggi. Il sito NicolaPorro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale ed attraverso quest’ottica esamineremo realtà e possibili scenari futuri”.

Ad ospitare l'evento è l'Istituto Marangoni di Miami, uno dei luoghi più rappresentativi del made in Italy. I posti in sala sono tutti esauriti. Sul palco si alternano oratori in grado di analizzare e sviscerare gli scenari (e le opportunità) di questo momento storico in grande evoluzione: il parlamentare italiano Andrea Ruggieri, Salvatore Palella ceo di Helbiz, Haykan Baykam ceo e presidente dell’Istituto Marangoni di Miami e l’avvocato Marco Cerrato dello Studio Maisto.