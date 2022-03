Micam, Mipel e the One Milano, la moda si svela in Fiera MIlano

Taglio del nastro in Fiera Milano a Rho questa domenica 13 marzo per manifestazioni della moda e dell’accessorio fashion che resteranno aperte fino al 15 marzo e si presentano unite all’insegna dell’hastag #BetterTogether: Micam, il Salone Internazionale della calzatura più importante a livello internazionale, Mipel lmanifestazione dedicata alla pelletteria e all’accessorio moda, The One Milano Salone dell’haut-à-porter femminile a cui si aggiunge, in sovrappozione parziale Homi Fashion & Jewels dedicato al gioiello e al bijou di tendenza. Che significa quasi 1.500 brand italiani ed esteri con le nuove collezioni e le proposte che vedono in primo piano la qualità e la creatività del made in Italy e la sua offerta integrata che è in ripresa sui mercati ma che si trova a dover affrontare le nuove difficoltà causate dalla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina soprattutto per le calzature e la pelletteria.

Cerimonia d’apertura alla presenza di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Stefano Bolognini assessore allo Sviluppo di Regione Lombardia, Alessia Cappello assessore allo Sviluppo del Comune di Milano, Siro Badon presidente di Micam Milano, Franco Gabbrielli presidente di Mipel, Norberto Albertalli presidente di The One Milano, Carlo Maria Ferro, presidente di Agenzia Ice e Luca Palermo ad di Fiera Milano.

MICAM MILANO

Sono 821 i brand protagonisti con le collezioni autunno-inverno 2022-2023 di calzature per uomo, donna e bambino in tutte le declinazioni. E sul fronte dell’export sono presenti 100 operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti da Europa, Africa, Usa, Canada, Sud Est Asiatico, Area del Golf, individuati da Ice Agenzia.

Fra le novità di questa edizione, la nuova area MICAM Green Zone, un laboratorio di idee e un momento di promozione per le aziende sul tema chiave della sostenibilità. i materiali, i sistemi di produzione, il ciclo di vita del prodotto. Sarò lanciato VCS (Verified and Certified Steps), il marchio di certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l’industria calzaturiera che punta ai più alti standard di sostenibilità: VCS garantisce un approccio sostenibile, la qualità e l’eccellenza manifatturiera.

Nello spazio Emerging Designers 12 creativi italiani ed europei presentano concept che vanno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo. L’area MICAM X è il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, che offre incontri e iniziative su Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Art Fashion Heritage & Future.

Tutte le informazioni su https://themicam.com/

MIPEL

Pelletteria e accessori di 100 brand brand selezionati, marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali negli stand allestiti con un format format creativo che richiama il mondo dell’arte e i movimenti d’avanguardia, con il loro spirito rinnovatore. E come un movimento culturale e artistico, Mipel avrà un Manifesto programmatico che riassume i valori fondamentali del settore: identità di brand forte e riconoscibile, creatività in termini di stile, sostenibilità, artigianalità, digitalizzazione. Importante novità è la collaborazione con Mirta Wholesale, il portale business to business nato per connettere le piccole realtà artigiane del lusso con boutiques internazionali, che diventa la piattaforma digitale di riferimento della manifestazione, live fino al 25 marzo. La piazza Mipel Square è animata da da eventi e talk per espositori e visitatori e questa edizione segna il ritorno si Scenario, l’area espositiva di punta della manifestazione in cui trovano spazio i nuovi brand e le realtà più di ricerca del panorama accessori.

Tutte le informazioni su https://mipel.com/

THE ONE MILANO

Collezioni di abbigliamento femminile d'alta gamma con 90 brand in “passerella” di 11 Paesi per un evento reso ancora più particolare dallo spazio speciale dedicato alle maestranze del Made in Italy, ovvero "Slow Fashion Manifesto: le competenze visibili" che ha l'obiettivo di dare visibilità alle figure professionali che sono la spina dorsale del fashion industry, "Slow Fashion" lanciato in sinergia con Confartigianato, ministero degli Affari Esteri e Ice. La quasi totalità dell'abbigliamento e degli accessori destinati al mercato del lusso mondiale vengono realizzati in Italia da imprese dove lavorano artigiani esperti, professionisti con un bagaglio di competenze importantissimo per il nostro Paese che merita di essere valorizzato.

Prodotti destinati a durare nel tempo grazie alla cura e all'abilità con le quali vengono assemblati, un'idea di moda distante dall'ossessivo ricambio del fast fashion che mette al centro la qualità dei tessuti e le abilità tecniche per assemblare i capi: buyers e professionisti possono ammirare dal vivo le attività manuali, cuore del Made in Italy.

Tutte le informazioni su https://www.theonemilano.com/it/

HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION

Realtà storiche del settore, celebri label del mondo del bijoux e dell’accessorio, italiani e stranieri, designers affermati e emergenti, sono i protagonisti: 376 brand di cui il 37% provenienti dall’estero – in particolare da Vetrina esclusivafra tradizione e innovazione per un’offerta di stile e creatività dove buyers e retailers trovano creazioni artigianali, pezzi unici e originali, sperimentazioni e progetti innovativi, oltre che per scoprire collezioni e oggetti per la prossima stagione estiva. Prosegue la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale racchiuso nei gioielli, con #BEFREE, una nuova edizione del ciclo di mostre hashtag #BE dove protagonista sarà la libertà in chiave jewels, indagata dalle creazioni di oltre 150 tra designer e brand affermati.

Tutte le informazioni su https://www.homifashionjewels.com/