Microsoft punta 80 miliardi sui data center. L'obiettivo è battere la concorrenza cinese

Microsoft stanzia risorse record sull'intelligenza artificiale. Il colosso di Redmond prevede di arrivare a spendere 80 miliardi di dollari nel corso dell'anno fiscale 2025 (iniziato a luglio 2024 e che si concluderà il prossimo 30 giugno, ndr) per costruire data center per addestrare modelli di intelligenza artificiale e distribuire applicazioni basate su AI e cloud in tutto il mondo. Il presidente di Microsoft, Brad Smith (in foto), ha spiegato che oltre la metà dell'investimento sui data center riguarderà gli Stati Uniti «riflettendo la fiducia nell'economia americana». Smith indica l'AI come una rivoluzione epocale. «Era dai tempi dell'invenzione dell'elettricità che gli Stati Uniti non avevano avuto l'opportunità di sfruttare le nuove tecnologie per rinvigorire l'economia. L'intelligenza artificiale promette di guidare l'innovazione e aumentare la produttività in ogni settore dell'economia».

Una priorità indicata a chiare lettere da Microsoft, che è uno dei principali sostenitori di OpenAI (ChatGPT) su cui ha investito 13 miliardi, è battere sul tempo la Cina che, così come fatto nel 5G con Huawei, stanzierà ingenti fondi pubblici per supportare l'adozione della sua tecnologia AI, soprattutto in luoghi come Africa, Asia e America Latina. «Ma sarà difficile per la Cina eguagliare gli investimenti del settore privato americano e questi fondi di capitale internazionali», ha affermato Smith.

Microsoft sta lavorando con BlackRock e Mgx per creare un fondo di investimento internazionale per aggiungere fino a 100 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi per infrastrutture AI e così anche altri colossi tech quali Google e Amazon stanno investendo molto su questa tecnologia.

Lo scorso ottobre proprio Smith ha incontrato a Roma la presidente del consiglio Giorgia Meloni annunciando l'investimento più importante di sempre di Microsoft nella penisola, ossia 4,3 miliardi di euro in due anni per potenziare l'infrastruttura di data center hyperscale

cloud e di intelligenza artificiale. Il colosso guidato da Satya Nadella mira a sviluppare in Italia uno dei più grandi data center del gruppo in Europa, che agisca anche da data hub per il Mediterraneo e il Nord Africa.