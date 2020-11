Il ministro che vuole tassarci: "Io voglio una patrimoniale"

In Italia è giunto il momento di proporre una patrimoniale, magari reintroducendo una forma di tassazione sulle successioni: ne è convinto Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, che ha tuttavia sottolineato come questa sia soltanto un'opinione personale e non rientri in alcun modo nell'accordo di governo.

Lo spettro della patrimoniale

Nel corso del programma Benedetta Economia! in onda su Tv2000, Provenzano ha detto di essere " personalmente d'accordo " sulla proposta di una patrimoniale. " Questo è giusto che io lo dica perché faccio parte di un governo che decide insieme ", ha aggiunto, ribadendo che una mossa del genere " non fa parte dell'accordo di governo ".

Eppure Provenzano sembrerebbe aver le idee chiare: " Sono convinto e ne faccio un elemento di battaglia politica che nel nostro Paese sia giunto il momento di reintrodurre una forma di tassazione, come per esempio sulle successioni, che non è una riforma socialista, ed essendo socialista non ho difficoltà a dirlo, ma è una riforma liberale ".

Una "riforma liberale"

Insomma, una riforma liberale, per usare le parole del ministro, che consisterebbe niente meno che nel colpire i patrimoni più corposi per rifocillare le casse di un'Italia che deve farei conti con un debito pubblico piuttosto elevato. Detto altrimenti: spremere i cittadini per sanare, almeno in parte, i buchi dello Stato.

Dopo un'introduzione da film horror, Provenzano ha aggiustato il tiro cercando di approfondire il concetto. " La nostra esigenza - ha aggiunto il ministro - è quella di mettere mano a una riforma fiscale complessiva che ristabilisca una cosa prevista dalla Costituzione e che invece nel corso degli anni abbiamo abbandonato che è la progressività fiscale ". La mannaia della patrimoniale si è trasformata in una più elegante " riforma fiscale " per ristabilire la " progressività fiscale ".

Attenzione però, perché una misura del genere deve centrare dei bersagli ben precisi: non il ceto medio, bensì i più benestanti. " Questo non si può fare però - ha sottolineato ancora Provenzano, parlando della patrimoniale - scaricandolo sul ceto medio ma scaricandolo sui grandi patrimoni ". Il concetto è chiaro e ricalca, per certi versi, altre illustre opinioni.

I precedenti

La scorsa estate Carlo De Benedetti evocava con una certa insistenza l'esigenza di instaurare una bella patrimoniale. " Per risolvere il problema delle disuguaglianze sociali – spiegava l'Ingegnere - ci vuole una patrimoniale annuale come fa la Svizzera, dove non ci sono pericolosi comunisti ". " Penso a una tassazione sul patrimonio dello 0,8% annuo, che sarebbe giusta perché darebbe un segno nella risoluzione delle disuguaglianze. La patrimoniale è impopolare ma è giusta ", affermava De Benedetti a Otto e Mezzo su La7.

Una ricetta del genere – ovvero tassare il patrimonio degli italiani – non è che dispiaccia neppure all'animo dell'attuale governo. Già il premier Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa avvenuta durante la prima ondata, aveva usato una frase a dir poco ambigua: " Siamo tutti consapevoli che in Italia c’è tanto risparmio privato, è uno dei punti di forza ". Tanto bastò per far scattare il panico tra i contribuenti. Adesso il ministro Provenzano è tornato alla carica suonando la stessa musica: servirebbe una patrimoniale.

La precisazione di Provenzano

In un secondo momento Giuseppe Provenzano ha preso le distanze dal comunicato stampa diramato da Tv2000 in merito alla trasmissione Benedetta economia! a cui aveva preso parte. " Non ho mai detto di essere personalmente d'accordo sulla proposta di una patrimoniale ", ha spiegato il ministro.