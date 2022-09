Mipel e Lineapelle, nuove collezioni per spingere l'export

Il settore della pelle, delle borse e degli accessori moda in Fiera Milano a Rho dove è in croso di svolgimento Micam, il salone internazionale della calzatura, con Mipel 112 fino al 20 settembre e Lineapelle dal 20 al 22 settembre. Mipel propone una panoramica sulle nuove tendenze primavera-estate 2023 in fatto di collezioni. materiali, creatività, con un percorso espositivo di oltre 4.000 metri quadrati e più di 150 brand in un’edizione che mette al centro l'attenzione alla sostenibilità a partire dall'utilizzo di materiali riciclabili, riutilizzabili e sostenibili per gli allestimenti espositivi.

Organizzata da Assopellettieri, la manifestazione ha il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e di Agenzia ICE, con il patrocinio del Comune di Milano. "Riponiamo grande fiducia in questa manifestazione - ha detto Franco Gabbrielli, presidente di Mipel - e auspico che possa rappresentare un primo passo verso il ritorno alla normalità, dopo due anni di incertezza e di spostamenti fortemente limitati da uno scenario globale colpito dalla pandemia e con le sfide che ancora ci attendono, legate in primo luogo alla guerra in Ucraina". Da sottolineare il ritorno a Milano dei buyer asiatici e la crescita del 15% degli espositori rispetto all'edizione di marzo e del 30% rispetto a quella estiva del settembre 2021.

Lineapelle taglia il nastro della centesima edizione dimostrando, una volta di più, di rappresentare il punto d'incontro commerciale e stilistico di riferimento per la filiera internazionale della moda, del lusso, del design. Presenti 1.134 espositori - in aumento rispetto ai 960 dell'edizione di febbraio 2022 - provenienti da 40 nazioni, sotto il segno dello slogan "Back To The Next". Non un ritorno al passato, dunque, ma la celebrazione di una visione progettuale futuribile che, in questa edizione, si arricchisce di un programma di attività di approfondimento e promozione e che si svolgerà in parziale concomitanza con Micam, Mipel, TheOne Milano e in contemporanea con la fiera della tecnologia Simac Tanning Tech: eventi accomunati dal progetto #finallytogether. Sono 574 concerie, 368 produttori di accessori e componenti, 138 di tessuti e sintetici, 9 chimici e 45 espositori di altre attività condivideranno tre giorni di trattative e confronto in una fase congiunturale dominata da profonde incertezze e preoccupazioni dovute all'emergenza energetica che sta facendo lievitare in modo esponenziale e incontrollato qualsiasi voce di costo aziendale.

Collezioni autunno-inverno 2023-24 che quest'anno entrano in una dimensione crossmediale con il Metaverso: ovvero i campioni esposti tradotti anche in modalità virtuale, in uno spazio digitale fruibile da qualsiasi device, compresa la visita con visori 3D. Esperienza tra il reale e il fisico nello spazio immersivo “Leatherverse” alla scoperta della pelle italiana. Che diventa tela e base creativa in tre opere esposte: un olio su tela di Mimmo Paladino dal titolo “La Cena del Calzolaio Magico”; l’installazione materica a base pelle di Franco Politano “Pelli Trincerate” e una versione a grandezza naturale dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, realizzata da Francesco La Rosa.

Spazio anche al progetto espositivo The Beauty Of The Italian Tanning Industry: Heritage, Science and Design, promosso da Unic - Concerie Italiane, che racconta il mondo dell'industria conciaria italiana che vale il 66% della produzione dell'Unione Europea e il 23% di quella globale. Al Green Theatre va in scena l'approccio sostenibile delle aziende espositrici italiane con presentazioni e dibattiti, mentre nel cuore di Milano, in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa c’è, in concomitanza della Milano Fashion Week, Lineapelle Designer Edition dove brand e giovani stilisti che presenteranno le loro collezioni con eventi, performance e installazioni.

L'industria della pelletteria italiana riparte dopo il Covid con un primo semestre positivo: incremento per produzione industriale (+12,4%) e fatturato (+15%), sostenuti dai recuperi sul mercato interno (+12,2%) e soprattutto dell'export (+17,3%).