Mondadori torna nei fumetti e compra i manga giapponesi

La Mondadori mette a segno un'importante acquisizione nel mondo dei fumetti, andando a rilevare il 51% di Edizioni Star Comics.

In Italia la casa editrice di Bosco, frazione di Perugia, è famosa soprattutto per la pubblicazione di diversi manga celebri a partire dai primi anni Novanta. Grazie a lei sono arrivati nel nostro Paese titoli, tra gli altri, come Dragon Ball, One Piece, Detective Conan e Capitan Tsubasa (trasposto televisivamente con il cartone animato Holly e Benji). Per Mondadori, in realtà, si tratta di un ritorno nel mondo del fumetto, di cui è stata a lungo protagonista avendo pubblicato Topolino fino al 1988, quando la Disney decise di editarlo direttamente.

Le redini di Star Comics, che ha pubblicato dal 1987 al 1994 anche i fumetti dei supereroi Marvel, rimarranno ai fondatori Claudia e Simone Bonvini. L'azienda nel 2021 ha avuto ricavi per 21,6 milioni di euro, un margine operativo lordo di 7,2 e un utile di 5,1 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva per 4,3 milioni. Ora le attività di Star Comics avranno accesso alla più estesa rete di librerie presente in Italia. Dove peraltro Mondadori prevede di riservare spazi dedicati ai fumetti. Il 100% dell'impresa è stato valorizzato 28 milioni di euro.

L'operazione include anche il 100% di Grafiche Bovini, che si occupa della stampa. Il prezzo verrà pagato per cassa al closing del 30 di giugno e sarà soggetto ad aggiustamenti sulla base della posizione finanziaria netta alla data di chiusura. Il deal è condizionato allo scorporo della componente immobiliare e all'assenso dei licensor giapponesi e coreani titolari dei diritti relativi ad alcune delle pubblicazioni della società.

Mondadori potrà, con la sottoscrizione di contratti di opzione call, acquisire la quota residua del 49% di Star Comics. Le opzioni saranno esercitabili in due tranche paritetiche decorrenti rispettivamente dall'approvazione del bilancio 2024 e del bilancio 2027, a un prezzo che sarà definito sulla base dell'ebitda medio del relativo triennio precedente. In caso di mancato esercizio delle opzioni da parte di Mondadori, i venditori potranno esercitare opzioni put alle medesime condizioni di prezzo.

L'operazione fa parte della strategia di rafforzamento nel mondo dei libri da parte di Mondadori. «Il segmento dei Comics ha rappresentato, negli ultimi anni, un importante elemento di sviluppo per l'intera filiera del libro», ha dichiarato Antonio Porro, amministratore delegato di Mondadori. Secondo i dati dell'Ufficio Studi Aie su dati Nielsen Bookscan, infatti, il mercato del fumetto nazionale è cresciuto del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi 4 mesi del 2022.

Per Claudia Bovini, ceo e direttore generale di Star Comics, la firma di questo accordo porterà «grandi benefici» da ambo le parti.