Moneta, gli affari della pace armata

Inizia l'epoca della pace armata, finisce quella dei vecchi equilibri globali. Mentre la tregua tra Stati Uniti e Iran prende forma, sullo scacchiere internazionale nulla è destinato a essere più come prima. Più che un effetto domino, sarà una trasformazione di sistema. Il nuovo numero del settimanale economico Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero, accende i riflettori sulle conseguenze di un cessate il fuoco in Medio Oriente, a partire dagli effetti sul prezzo delle materie prime e dalla definizione di nuovi assetti energetici fra nucleare e patti regionali. In un'intervista, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, traccia i possibili scenari: "La bolletta calerà, ma Italia e Ue devono svincolarsi dalle forniture estere". Da non perdere, poi, l'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini dedicato alla nuova e discussa Ferrari elettrica, emblema di una trasformazione profonda che ha travolto anche il Cavallino: l'ingresso in un'epoca in cui software e minimalismo hanno sostituito il rombo dei motori. Da un lato, il rischio di stravolgere una storica identità industriale, dall'altro la necessità di innovare. A proposito di cambiamenti, spazio anche alle nuove frontiere dell'IA, che si traveste da family banker e gestisce i dati finanziari del cliente, esponendo però quest'ultimo a potenziali pericoli. In Borsa, intanto, il colosso degli occhiali Essilux non si accoda al rally dei mercati, anzi in pochi mesi quasi dimezza la sua capitalizzazione, complici le tensioni tra gli eredi Del Vecchio. Un'altra icona del made in Italy, Lavazza, macina nel frattempo ricavi vicini a 4 miliardi ma il calo dei volumi e il crescente costo della materia prima rendono amara la tazzina. Spazio anche al mondo del lusso, alla ricerca di una formula per superare la crisi: su Moneta, il decalogo per sopravvivere al crollo accusato pure dai grandi gruppi come Kering, che ha annunciato 54 licenziamenti da Alexander McQueen.

Nelle pagine dedicate all'agricoltura, poi, la sfida delle imprenditrici che grazie a innovazione e servizi rilanciano la competitività del made in

Italy a partire dalle campagne. Tra fasi lunari, tourbillon e rubini, infine, focus sul pregiato cuore meccanico che batte sotto le lancette dei grandi orologi da collezione: un capolavoro di ingegneria e di alta manifattura.