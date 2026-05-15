Moneta, come fare affari con la casa

Non solo frazionamenti e cambi di destinazione d'uso, oggi per fare affari con il mattone bisogna ragionare fuori dagli schemi tradizionali. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero, entra dentro l'immobiliare raccontando come ottenere rendimenti più elevati proprio mentre il nuovo Piano Casa promette di cambiare regole e prospettive. A commentarne le ricadute è il presidente di Confedilizia, mentre il gigante americano Hines offre la sua visione sulla nuova fase del real estate che si sta aprendo in Italia.

Sguardo anche al mondo del credito dove la partita è tutt'altro che chiusa, ma anzi si sta muovendo attorno a Generali. Il settimanale ricostruisce alleanze, manovre, strategie e scenari che potrebbero ridefinire gli equilibri della finanza italiana, mentre l'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini mette a confronto due modelli opposti di banca: quello di Intesa Sanpaolo e quello di Unicredit.

Intanto l'industria italiana scopre di avere un cuore sempre più latinoamericano. In un contesto internazionale sempre più difficile, il Sud America sta emergendo come uno dei motori più forti della redditività delle grandi società quotate di Piazza Affari. Ben diverso invece il clima che si respira in altri comparti e in particolare in Maserati e Beko, dove promesse e ambizioni devono fare i conti con una realtà più complicata del previsto. Tra le pagine anche una fotografia sul riciclaggio di denaro sporco in Italia e sul mondo delle badanti e dei lavoratori domestici, che cresce senza sosta ma accompagnato anche da un'espansione dell'irregolarità.

Tra innovazione e tradizione, il settimanale racconta anche come l'agricoltura italiana stia esportando il modello Campagna Amica nel mondo attraverso l'esperienza dei mercati contadini.

E poi spazio alle idee che guardano al futuro: un'app pensata per ridurre la dipendenza dallo smartphone e migliorare la produttività nelle aziende, ma anche un restauro sempre più hi-tech, capace di riportare in vita le opere d'arte e il loro valore economico.