Moneta, pmi soffocate dai resi Amazon

Pmi italiane messe all'angolo dal gigante Amazon. Costrette a piegarsi a regole imposte dal big Usa, tra cui la gestione dei resi, che si traduce in migliaia di pacchi restituiti con merce invendibile e commissioni esorbitanti. È questo il cuore dell'inchiesta, che apre il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo. L'indagine fa luce su un sistema che pesa sulle piccole imprese in un momento delicato per il commercio italiano, aggravato dalla minaccia dazi. La soluzione per l'export del Made in Italy potrebbe però risiedere in nuove rotte commerciali. A confermarlo, in un'intervista, è il viceministro delle Imprese, Valentino Valentini, che disegna scenari e strategie, tracciando una nuova mappa del commercio globale.

Nel frattempo, però, dall'estero arriva qualche blocco sul fronte bancario: mentre Bruxelles lancia avvertimenti sull'uso del Golden Power da parte dell'Italia, Berlino invita Unicredit a fermarsi nella scalata a Commerz, evidenziando le crepe di un progetto di Unione bancaria europea che rimane solo nelle parole. Sul fronte interno, il leader del sindacato Fabi, Lando Maria Sileoni, sottolinea come il governo abbia ragione a considerare il risparmio un fattore strategico per il Paese aggiungendo come le banche italiane sono in coda all'Europa per condizioni dei conti correnti. Anche il settore assicurativo si prepara a cambiamenti, con le polizze contro le catastrofi naturali che presto diventeranno obbligatorie per le medie e piccole imprese, e forse in futuro anche per le abitazioni private. Di sicuro servirebbe più attenzione (e anche protezione) sul fenomeno emergente della "gamification" finanziaria, dove app dal design accattivante spingono a trattare i mercati come tante sale gioco.

Tra le pagine di questo numero anche la valorizzazione del territorio, tra la spesa a chilometro zero nei mercati contadini e le spiagge firmate dai grandi stilisti per un turismo di extra lusso. Ne parla anche Flavio Briatore, fondatore dello stabilimento esclusivo Twiga. E così sulle note del mare che accompagna la pausa estiva, Moneta saluta i lettori, dando appuntamento al prossimo 30 agosto.