Mr. Glencore si allena con il 5% di Technogym

Il magnate sudafricano Ivan Glasenberg torna a scommettere sullo sport italiano. Dopo aver acquisito l'80% di Pinarello, l'ex ad di Glencore - con una forte passione per ciclismo, corsa e nuoto - ha comprato il 5% di Technogym, la società che produce e vende prodotti fitness, quotata in Borsa dal 2016 e guidata da Nerio Alessandri.

Secondo quanto emerge dalle comunicazioni Consob e dal sito della società, a seguito di acquisti sul mercato, Glasenberg risulta titolare di un 3% di Technogym a titolo personale e del 2% attraverso Spac (con il 3,75% dei diritti di voto). «Agli attuali prezzi di mercato la posizione vale circa 90 milioni», calcolano gli analisti di Equita, ricordando che Glasenberg, ex ceo del gruppo minerario Glencore e con un patrimonio personale nel 2023 stimato da Forbes in 8,8 miliardi (oggi sarebbe oltre 10 miliardi) è un appassionato di triathlon.

Nel 2023, tramite il proprio family office aveva acquistato dal fondo L Catterton il controllo del marchio Pinarello, storica azienda che produce bici da corsa di lusso, con un'operazione del valore di 200 milioni circa. «Pur non avendo impatti quantitativi sulla società, leggiamo positivamente questa notizia come conferma dell'attrattività dell'investment case di Technogym», proseguono gli esperti di Equita. Il titolo ha chiuso la seduta in Piazza Affari con un rialzo dello 0,9% a 9,25 euro (+16,5% lo score negli ultimi dodici mesi).

L'incursione di Glasenberg su Technogym potrebbe peraltro essere l'inizio di un futuro maggiore impegno. Fatto che, se si verificasse, potrebbe generare un ulteriore appeal sul titolo anche in vista della prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in agenda nel 2026.

D'altra parte, già lo scorso dicembre, il socio saudita NIF holding aveva acquisito per 111 milioni di euro il 6% del gruppo fondato da Alessandri, a dimostrazione di quanto l'azienda italiana sia contendibile. Giova ricordare che sul mercato c'è oltre la metà delle azioni del gruppo (il 55,2%).

Glasenberg è un uomo di finanza e, secondo alcuni osservatori, potrebbe decidere di dare vita a un impero nel mondo dello sport. Dal 2002 al 2021, dopo aver gestito gli uffici di Hong Kong e Pechino, è stato al comando di Glencore, una delle più grandi società di commercio di materie prime e minerarie del mondo.

Nel settembre 2011, utilizzando i propri dividendi, Glasenberg ha acquistato a più riprese azioni Glencore fino ad arrivare a possedere una partecipazione superiore al 15 percento. Nel dicembre 2020, Glasenberg ha detto che sarebbe andato in pensione nel 2021, uscendo così dalla posizione di ceo dopo quasi 20 anni di gestione.