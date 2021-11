Multe e limiti: ecco il nuovo codice della strada

Cambia il codice della strada: dalle multe con i telefonini al foglio rosa per arrivare alle sanzioni previste per moto e motorini e le nuove regolamentazioni sui monopattini elettrici, ecco cosa cambierà nelle prossime ore dopo la pubblicazione delle nuove regole in Gazzetta Ufficiale che avverrà entro il 10 novembre.

Cosa succede se sorpresi con il telefonino

Se una pattuglia della stradale fermerà il cittadino che tiene il proprio smartphone all'orecchio e con l'altra mano guida riceverà le stesse sanzioni previste dall'attuale codice: non aumentano le multe e non ci sarà la sospensione della patente alla prima infrazione. Cambierà, questo si, la "platea" degli strumenti oggetto di multe: non soltanto, ovviamente, gli smartphome ma anche computer portatili, notebook, tablet e dispositivi simili che " comportano anche solo temporaneamente le mani dal volante ".

Multe raddoppiate sui parcheggi per disabili

Sanzione raddoppiata (giustamente) per chi parcheggia senza averne diritto all'interno delle strisce gialle riservate ai disabili: si va da un minimo di 168 euro ad un massimo di 672 euro nei casi più gravi. Non solo: ma saranno sei i punti in meno tolti dalla patente rispetto ai due attuali, in pratica il triplo. L'altra novità riguarda proprio i disabili, che dal 1° gennaio potranno usufruire anche del parcheggio all'interno delle strisce blu se i posti a loro riservati saranno occupati abusivamente.

Novità per moto e motorini

Caschi obbiligatori per tutti, senza più la distinzione tra maggiorenni e minorenni: ad oggi, infatti, il conducente che trasportava un minore senza casco non veniva sanzionato, accadeva solo se l'età fosse maggiore di 18 anni. Adesso non sarà più così, la sanzione scatterà indipendentemente dall'età.

I rimborsi per la patente

Fino a mille euro di rimborso spese per i giovani entro i 35 anni, per chi riceve il reddito di cittadinanza o gli ammortizzatori sociali: è quanto previsto dal nuovo codice della strada per chi dimosterà di voler lavorare nel settore dell'autotrasporto e che, entro tre mesi dall'attestato, dovrà avere un contratto da conducente.

Cosa cambia per foglio e parcheggio rosa

Due cose diverse accomunate soltanto dal colore: come si legge sul Giorno, il foglio rosa utile per poter guidare in attesa che arrivi la patente durerà un anno e non più sei mesi come previsto dall'attuale codice stradale. L'esame di guida, poi, potrà essere ripetuto tre volte mentre oggi, dopo due errori, è necessario rifare la domanda alla Motorizzazione e pagare nuovamente i diritti. Le città si coloreranno maggiormente di rosa perché sono previsti parcheggi ad hoc per le donne in stato di gravidanza o per i genitori con un bambino che non abbia compiuto i due anni d'età.

Le novità sui monopattini

Croce e delizia dell'ultimo anno, i monopattini elettrici ormai popolano le nostre città, soprattutto quelle medio-grandi. Se dell'assicurazione obbligatoria abbiamo già parlato sul Giornale.it, le novità da sapere riguardano tanti altri aspetti: non sarà obbligatorio il casco per i maggiorenni ma si dovranno avere le frecce e i freni in entrambe le ruote (non la targa). Cambiamenti importanti sulla velocità: mentre fino ad oggi hanno scorazzato come volevano, adesso arriva la stretta con 6 Km/h da non superare quando si circola nelle aree pedonali mentre si abbassa da 25 a 20 Km/h la velocità massima consentita in tutti gli altri casi. Restano ancora da capire i luoghi effettivi dove questi potranno circolare: si ipotizzano strade statali e provinciali.

Telecamere sui passaggi a livello

Chi commetterà infrazione sui passaggi a livello, potrà ricevere una multa grazie a nuove telecamere che saranno installate direttamente dai gestori delle infrastrutture ferroviarie. Le cam serviranno a rilevare automaticamente le violazioni. Una regolamentazione importante riguarderà tutti i ricavi delle multe: gli enti locali dovranno una relazione annuale sulla destinazione dei proventi e rendere noti i dati sui siti.

Cosa succede con i cartelloni