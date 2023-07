Multiversity si aggiudica 15 progetti per 3 milioni

Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, le università digitali del gruppo Multiversity, hanno vinto 15 progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale del bando Prin 2022 per un valore totale di circa 3 milioni di euro. In particolare, 6 Prin a Mercatorum (l'Università delle Camere di Commercio), 5 al San Raffaele Roma (prima tra gli atenei digitali per la ricerca) e 4 a Pegaso (l'università digitale leader in Italia).

«Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri Atenei, che confermano una particolare vocazione alla ricerca e allo sviluppo del progresso scientifico», ha dichiarato Fabio Vaccarono, presidente e ad di Multiversity. «I progetti andranno a finanziare diversi settori, come ad esempio quello delle tecnologie digitali, della robotica, dell'imprenditoria femminile, dell'economia circolare e dei sistemi intelligenti dei trasporti, il cui sviluppo è fondamentale per il nostro Paese e il futuro, anche professionale, delle nuove generazioni», ha aggiunto. Di particolare rilievo è il riconoscimento attribuito ai professori degli atenei del gruppo Multiversity che, nella maggior parte dei casi, risultano principal investigator di progetto, in prevalenza nelle discipline Stem. Il programma Prin è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche per una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai programmi quadro della Ue.