Mundys si allunga in Cile e conquista anche Ruta 5

Mundys consolida ulteriormente la propria presenza in Cile, ampliando la rete autostradale attraverso l'acquisizione di una nuova concessione: si tratta della tratta Chacao-Chonchi, parte integrante della Ruta 5. L'operazione è stata portata a termine tramite la società controllata Grupo Costanera, partecipata anche dal fondo canadese Cppib. Grupo Costanera ha infatti presentato l'offerta risultata vincente nella gara indetta dal ministero delle Opere pubbliche cileno, ottenendo così la gestione della concessione per una durata massima prevista di cinquant'anni.

Il nuovo tratto si estende per 126 chilometri e rappresenta un'infrastruttura di cruciale importanza strategica, poiché collega l'isola di Chiloé con il resto del continente. Il progetto prevede un investimento complessivo di 700 milioni di euro, finalizzato a potenziare la rete viaria, migliorare la connettività regionale e incrementare la sicurezza stradale, il tutto in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Con questa aggiudicazione, la rete autostradale gestita dal gruppo Mundys in Cile sfiora i 1.300 chilometri, includendo sia le tratte operative sia quelle attualmente in costruzione. Un'espansione che comporterà un significativo incremento dell'ebitda, destinato a superare il miliardo di euro, come riportato nella nota diffusa dal gruppo.

Il progetto Chacao-Chonchi non è solo un'infrastruttura, ma anche un esempio di attenzione al contesto ambientale e sociale. Tra gli interventi previsti figura la realizzazione di sette attraversamenti faunistici, pensati per salvaguardare la fauna locale e ridurre l'impatto sugli habitat naturali. Inoltre, l'iniziativa si distingue per l'approccio partecipativo, con un processo di consultazione pubblica che ha coinvolto attivamente le comunità indigene del territorio. Ne è scaturita una serie di misure per la valorizzazione del patrimonio culturale, tra cui la creazione di punti panoramici e centri di informazione turistica, con l'obiettivo di arricchire l'esperienza dei visitatori e promuovere le tradizioni locali. L'aggiudicazione della tratta Chacao-Chonchi rappresenta la terza importante vittoria per Mundys in territorio cileno nel giro di meno di un anno. A precederla, ad agosto 2024, era stata l'acquisizione dell'asset Santiago-Los Vilos, attraverso ViasChile (società controllata da Abertis), seguita a marzo 2025 dalla tratta Ruta 5 Temuco-Rio Bueno, ottenuta sempre da Grupo Costanera. Una strategia di espansione ben definita, che conferma l'impegno del gruppo nelle infrastrutture sudamericane.

"Lavoriamo a fianco delle nostre asset company per svilupparne la competitività industriale e la solidità finanziaria, continuando a crescere e investire", ha dichiarato Elisabetta De Bernardi, chief asset management officer di Mundys.

"Siamo orgogliosi che anche il Cile, un Paese con un sistema regolatorio solido e trasparente, ci consideri un partner affidabile, capace di gestire progetti infrastrutturali complessi e di lungo termine". In un contesto globale in cui infrastrutture e consenso sociale camminano assieme, Mundys sta disegnando una nuova vision che va al di là della costruzione di strade.