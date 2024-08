Mutui-casa, torna la stagione delle opportunità sul fisso. Ma per il variabile c'è tempo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo anni non facili per chi deve comprare casa e non dispone della liquidità necessaria o ritiene che i prestiti bancari siano troppo cari, il settore dei mutui immobiliari sembra in procinto di aprire le porte a una stagione di opportunità interessanti. I tagli che la Bce si appresta a fare sul fronte dei tassi, in qualche maniera già anticipati dagli indici Euribor ed Eurirs, utilizzati in Italia per calcolare gli interessi rispettivamente dei mutui a tasso variabile e di quelli a tasso fisso, hanno fatto sì che sul mercato si trovino finalmente offerte più convenienti per il finanziamento dell'acquisto-casa. E potremmo essere solo all'inizio di questa nuova fase.

Emerge dal rapporto congiunto Facile.it-Consumerismo No Profit realizzato su alcune delle voci di spesa delle famiglie italiane. Analizzando l'andamento dei futures sugli Euribor (aggiornati al 12 luglio), Facile.it ha evidenziato come la rata di un mutuo variabile medio sottoscritto a inizio 2022 (126.000 euro a copertura del 70% del valore dell'immobile e con un piano di ammortamento di 25 anni) e arrivata a 733 euro a luglio di quest'anno, potrebbe scendere a 670 euro entro 12 mesi calando di circa 33 euro nel corso del secondo semestre e di altri 30 euro entro giugno 2025. Va precisato che il calo dei mutui variabili non è ancora tale da incidere significativamente sull'offerta delle banche, mentre i mutui a tasso fisso continuano ad essere nettamente più vantaggiosi. Qualche esempio. Guardando alle migliori offerte disponibili online, i tassi fissi partono da un Tan pari al 2,81%, vale a dire una rata mensile di 585 euro. Indici ancora più vantaggiosi per i cosiddetti mutui green a tasso fisso (per immobili in classe A o B): in questo caso i tassi partono da un tasso Tan pari al 2,64% con una rata mensile di 574 euro. Tassi fissi così bassi rappresentano un'opportunità anche per chi vuole provare a surrogare il finanziamento. In questo caso, i migliori tassi surroga partono dal 2,97% che corrisponde a una rata di 596 euro (che scende a 578 euro in caso di surroga green). Ipotizzando il mutuo medio variabile preso in esame, arrivato a luglio a 733 euro, un'operazione di surroga consentirebbe di abbassare la rata di 137 euro al mese.

Invece, per quanto riguarda i migliori tassi variabili le offerte partono da un tasso (Tan) pari a 4,46%, con una rata mensile di 690 euro; valore in calo rispetto ai mesi precedenti ma, come detto, ancora più alto se paragonato alle offerte in tassi fissi.