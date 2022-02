La nera profezia di Gentiloni sulle bollette: cosa ci aspetta

Il caro bollette è una delle principali preoccupazioni degli italiani e non arrivano buone notizie da Bruxelles. Come promesso da Draghi, il governo è al lavoro per contrastare l’aumento del costo dell’energia elettrica ed è atteso un sostanzioso pacchetto di aiuti, ma Paolo Gentiloni è perentorio: i prezzi resteranno alti più a lungo del previsto.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche invernali, l’ex primo ministro italiano si è soffermato sulle stime e ha messo in risalto che “l’inflazione ha alzato la testa negli ultimi mesi del 2021” . Rispetto alle precedenti valutazioni, ci si attende che “i prezzi dell’energia restino alti per un lungo periodo” : nuove difficoltà all’orizzonte su alcune categorie di beni e servizi.

Nessuna buona notizia sul fronte bollette, dunque, considerando che l’incertezza economica resta a livelli preoccupanti, nonostante le rassicurazioni di Gentiloni: “ I fondamentali restano solidi, ci aspettiamo che l’economia dell’Unione europea riprenderà slancio” . Le difficoltà di imprese e famiglie italiane sono però lapalissiane e si prospettano tempi difficili, basti pensare alle tensioni geopolitiche e alla pandemia.

“Il futuro andamento della situazione epidemiologica resta imprevedibile – ha ammesso Gentiloni – l’attuale ondata di infezioni potrebbe avere un impatto economico più duraturo del previsto, portando nuove interruzioni alle catene di approvvigionamento critiche” , ma va anche prestata grande attenzione alla situazione Russia-Ucraina. La crisi tra Mosca e Kiev mette a repentaglio le prospettive di crescita, per questo motivo pace, stabilità e ripartenza economica “sono strettamente connesse” .