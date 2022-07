Sparisce "l'effetto Ferragni": il titolo di Tod's vale meno di un anno fa

Chiara Ferragni ha perso il tocco del Re Mida? Impossibile stabilirlo, però ci sono alcune avvisaglie che dimostrano l'inconsistenza di certe sviolinate da parte di alcuni media e aziende nei confronti dell'influencer di Cremona. Se ci si dovesse basare solo sulla narrazione dei media "amici", quelli per cui qualunque cosa faccia è meritevole di idolatria, allora Ferragni sembrerebbe avere davvero il magic touch. Ma la verità è un'altra e, nel mondo reale, "l'effetto Chiara Ferragni" è molto meno dirompente di quanto si voglia far credere, come dimostra il caso Tod's.

Un articolo di Verità&Affari ha rilevato una perdita consistente nel valore delle azioni Tod's dell'ultimo anno, il primo che ha come riferimento l'ingresso di Chiara Ferragni nel suo consiglio di amministrazione. Nell'aprile 2021, infatti, l'influencer era stata invitata a essere membro del Cda dell'importante azienda italiana operante nel mondo del fashion luxury. Il suo arrivo era stato accolto da feste e giubilo da parte degli investitori, tanto che in un solo giorno il titolo era schizzato verso l'alto a Piazza affari, con un incremento notevole in appena 24 ore. Due mesi dopo, il titolo Tod's, che ad aprile valeva 32 euro, aveva quasi raddoppiato il suo valore, raggiungendo quota 63.85 euro.

Un risultato che aveva fatto ben sperare, trasformando Chiara Ferragni quasi in una paladina della finanza. E poi si sa, nel momento in cui si ha la percezione che possa esistere un elemento che dia valore aggiunto, tutti fanno a gara per averlo. Così, l'influencer ha incrementato ulteriormente i suoi affari e i suoi contatti nel mondo delle grandi aziende e tutto sembrava andare per il verso giusto ma, nel silenzio più totale, che si contrappone agli strombazzati ottimi risultati ottenuti con l'annuncio dell'ingresso nel cda della Ferragni, Tod's ha iniziato una lenta, ma non troppo, scivolata verso il basso. Oggi, a distanza di un anno dal picco raggiunto nel giugno 2021, il titolo vale meno rispetto a quando l'influencer è entrata in azienda, con un valore ad azione stimato in 29.68 euro.

È colpa di Chiara Ferragni? No. Ma sicuramente l'influencer non ha dato all'azienda quel valore in più che ci si aspettava. Anche perché, sebbene tutte le aziende del fashion luxury abbiano accusato una flessione, Tod's è quella che nell'ultimo anno ha ottenuto le perdite peggiori. È l'evidenza che "l'effetto Chiara Ferragni" sia probabilmente solo una leggenda social o che, semplicemente, l'influencer sia sovraesposta e che, nel mondo reale, gli investitori non si lasciano abbagliare da un nome altisonante, preferendo la concretezza.