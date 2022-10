Next Mobility, tutte le innovazioni per il trasporto pubblico sostenibile

La mobilità sostenibile delle persone ha iniziato il suo percorso urbano ed extraubano, evoluzione in chiave green fra prodotti e servizi innovativi, che sono al centro di NME- Next Mobility Exhibition, il nuovo evento quanto mai attuale organizzato da Fiera Milano che si tiene nel polo espositivo di Rho dal 12 al 14 ottobre prossimi. Oltre 110 aziende presenti per far scoprire come si sviluppa il trasporto collettivo: dai collegamenti punto a punto nei centri storici alle lunghe percorrenze tra le principali città italiane ed europee con autobus di piccole e grandi dimensioni, servizi per le aziende e gli utenti fino al allo sharing e alla micromobilità. In programma convegni - oltre 20 - che faranno il punto sull’evoluzione del settore e sulle opportunità di investimenti e incentivi a partire dai progetti del Pnrr.

I VEICOLI CHE CAMBIANO LA MOBILITÀ COLLETTIVA

Autobus elettrici a emissione zero, bus mild hybrid di ultima generazione, mezzi a metano e biogas, diesel di ultima generazione che consentono un abbattimento importante delle emissioni ma anche veicoli a idrogeno e navette a guida autonoma saranno al centro dell’attenzione dei visitatori con le novità grandi costruttori come Industria Italiana Autobus, Irizar e-mobility, Isuzu Bus Italia, Iveco Bus, Karsan, ManTruck & Bus Italia, Otokar Europe, Rampini Carlo, Solaris Bus & Coach, Tecnobus, ZF Italia.

Tra i mezzi presenti, molti quelli premiati per le loro performance sostenibili e per il contributo dato all’evoluzione del settore, in grado di garantire un abbattimento quasi assoluto delle emissioni di ossido di azoto e di particolato, che in più vantano una silenziosità notevole rispetto a quelli alimentati a gasolio. Presente anche una proposta di guida autonoma, grazie a una navetta bidirezionale da 8 posti a sedere e 14 in piedi più sedili reclinabili che si muove senza conducente. Non mancherà l’offerta di componentistica e accessori.

CARBURANTI ALTERNATIVI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

La transizione ecologica ha bisogno di una riorganizzazione infrastrutturale e di approvvigionamento energetico. Per questo, grandi realtà a livello globale come Eni, A2A E-Mobility, Abb, Fnm, Sea Aeroporti di Milano hanno scelto Next Mobility Exhibition per presentare il proprio contributo alla evoluzione sostenibile della mobilità collettiva. In fiera ci sarà così spazio per il biocarburante che nasce dalla trasformazione di oli vegetali e biomasse di scarto in Hvo (olio vegetale idrogenato), destinato ai bus già omologati, a quelli per cui non sono disponibili ancora alternative sostenibili mature e alla maggior parte dei veicoli Euro 5 e 6. Biocarburanti ma anche trazione elettrica, processo di elettrificazione che passa attraverso soluzioni innovative come le tecnologie per garantire l’alimentazione e la manutenzione dei veicoli elettrici, gestire le stazioni di ricarica, le infrastrutture elettriche in cabina e a deposito, i software per il monitoraggio da remoto delle operazioni di ricarica per evitare picchi di consumo di energia.

LUNGA PERCORRENZA PROTAGONISTA

La svolta green coinvolge anche le linee a lunga percorrenza e i viaggi turistici. Sotto la Vela di Fiera Milano saranno presenti i tre principali operatori privati, Itabus, Flixbus e Marinobus, che racconteranno il loro impegno nel concretizzare la svolta sostenibile nelle loro flotte, sempre più caratterizzate da mezzi di ultima generazione ecosostenibili e con alimentazioni alternative. Queste realtà rappresentano un banco di prova fondamentale per i costruttori, grazie alla loro disponibilità a sperimentare e la lunga percorrenza si arricchisce anche di mezzi elettrici o con pannelli solari e si afferma come avanguardia per il settore.

LE SOLUZIONI DIGITALI

Interessante la presenza di aziende che sviluppano soluzioni integrate digitali per un trasporto pubblico efficiente e rispettoso dell’ambiente come piattaforme software, gestionali completamente digitalizzati pensati per il trasporto pubblico locale, App per il carpooling e strumenti per l’utenza finale.

Da scoprire le soluzioni software basate sui più recenti risultati della ricerca operativa per aiutare le aziende di trasporto pubblico locale, le compagnie aeree e ferroviarie ad ottimizzare la pianificazione e la gestione delle risorse. E ancora App che permettono agli utenti di conoscere le linee e gli orari di percorrenza dei mezzi di trasporto e consentono di calcolare il percorso per arrivare puntuali a destinazione e acquistare biglietti e abbonamenti. Tecnologia digitale installata a bordo dei mezzi che va dalla intelligenza artificiale al machine learning per creare soluzioni data driven capaci di modificare gli esiti della ricerca grazie a potenti algoritmi di ottimizzazione.

SHARING E MICROMOBILITÀ

Spazi urbani e centri storici sono anche la nuova frontiera degli spostamenti declinata come micromobilità e sharing. Soluzioni e proposte per rendere sempre più vivibili le città, con un’area test in cui sarà possibile provare monopattini e biciclette elettrici, alternativa all’uso dell’auto privata. Tema affrontata anche nei convegni dedicati al ruolo dello sharing come forza trainante l’innovazione.

Tutte le informazioni su https://www.nextmobilityexhibition.com/