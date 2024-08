Il Fisco è pronto a battere cassa: oggi la prima scadenza d'agosto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Fisco torna a battere cassa. Dopo la pausa estiva di tre settimane, che ha visto slittare gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza a partire dall'inizio del mese, ora circa 10 milioni di contribuenti sono chiamati ad aprire il portafoglio. In totale sono 119 le scadenze fiscali fissate per oggi. Il principale appuntamento riguarda l'Irpef. Chi ha scelto il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, è chiamato a versare la terza rata dell'imposta con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%, e del saldo dell'Iva relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale (più 0,40%). Coloro che hanno optato per il primo pagamento il 31 luglio, devono provvedere al versamento della seconda rata, con maggiorazione dello 0,40 percento. I contribuenti Iva devono poi provvedere al versamento dell'imposta dovuta per luglio e per il secondo trimestre 2023. I soggetti subordinati agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) tenuti a effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, in base al concordato preventivo biennale devono versare la seconda rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18 percento. I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono, invece, versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità in luglio. Sempre entro oggi, gli intermediari immobiliari e i gestori di portali online devono versare la ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve.

E i sostituti devono pagare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate a luglio ai dipendenti del privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza.