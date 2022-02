Ora Cnh guarda alle nozze

Cnh Industrial, dopo lo scorporo di Iveco Group, presenta ai mercati i piani di sviluppo e gli obiettivi finanziari al 2024 E lo fa da Miami, in Florida, con il suo ad Scott Wine (nella foto) insieme al team di manager. «Una disciplinata strategia di merger and acquisition sarà uno degli elementi della crescita», ha precisato Wine, prevedendo 20-22 miliardi di dollari di vendite nette al 2024, mentre «le priorità strategiche riguardano l'innovazione ispirata al consumatore, la leadership tecnologica, il rafforzamento del brand e la distribuzione, l'eccellenza operativa e la sostenibilità».

Sugli azionisti, il top manager ha spiegato che «in quanto azienda più forte, conserveremo il valore per gli investitori, mantenendo il track record di gestione disciplinata del capitale». In proposito, ha aggiunto l'ad, «faremo investimenti per accelerare la crescita organica, mantenendo un forte bilancio e rating di credito; vogliamo remunerare gli azionisti cash». Ai dividendi sarà destinato tra il 25% e 35% dei ricavi netti. Attese positive anche per il margine ebit adjusted, che al 2024 è stimato tra il 12 e il 13% dal 9,9% conseguito nel 2021. Il gruppo punta, inoltre, a un utile netto di 2,3 miliardi con 4,4 miliardi di cash flow. E azzeramento del debito già nel 2023.

Gli investimenti, compresi quelli in ricerca, aumenteranno mediamente in tre anni del 53% nel settore dei macchinari per l'agricoltura (4 miliardi), del 26% nelle costruzioni e del 68% nella tecnologia. Tra gli obiettivi, un taglio del 50% delle emissioni rispetto al 2018 e il 20% delle donne in posizioni di leadership. Annunciata anche la nascita del ramo d'azienda Cnh Industrial Ventures per gli investimenti innovativi. I ricavi della società si attestano a 17,8 e 13,7 miliardi di dollari, rispettivamente, nel 2021 e nel 2019.