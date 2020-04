Il pasticcio dei grillini: a giugno una raffica di cartelle

A partire da giugno l'Agenzia delle entrate potrebbe procedere a notificare ben 8,5 milioni cartelle di pagamento: questo lo scenario che rischia di essere concreto qualora da parte del governo o del Parlamento non dovesse esserci alcuna proroga. Nel testo del decreto Cura Italia era prevista una proroga di 2 anni per le attività di accertamento e di riscossione, ma dietro potrebbe esserci una fregatura: al centro delle polemiche l'articolo 67, poiché risulta essere molto complesso e potrebbe storpiare il processo tributario penalizzando il contribuente. Perciò la Lega ha presentato un emendamento (il 67.0) per abolire la proroga e parallelamente inserire la pace fiscale. Il governo evidentemente non l'ha presa bene e ha pensato di rincarare la dose: la proposta del Carroccio è stata sostituita da un emendamento grillino (il 67.15), a firma Gianmauro Dell'Olio, che punta a far saltare la proroga ma non contiene alcuna pace fiscale.

La denuncia è arrivata da Ernesto Maria Ruffini, il quale ha annunciato che per effetto delle misure previste dal Cura Italia " l'Agenzia delle entrate riscossione ha sospeso l'avvio alla fase di notifica di circa 3 milioni di cartelle di pagamento, riferite ai ruoli consegnati dagli enti creditori nel corso del mese di febbraio e di marzo, oltre a circa 2,5 milioni di atti della riscossione ". Lo stop per gli accertamenti è valido fino a maggio, ma senza una proroga di due anni si " procederà a notificare 8,5 milioni di atti nei confronti dei contribuenti ". La frecciatina è chiaramente rivolta all'intervento targato Movimento 5 Stelle: si tornerà a bussare alle porte degli italiani " nel caso salti la norma inserita nel dl Cura Italia ".

"Uno smacco enorme"

Gli invii e le procedure potrebbero riprendere come avveniva prima dell'emergenza Coronavirus. Cosa cambierebbe? Ci sarebbe un'ondata delle cartelle esattoriali rimaste ferme e accumulate in questi mesi. La proroga della sospensione potrebbe comunque essere introdotta con il decreto legge del governo atteso entro la fine di aprile. " È una scelta che spetta al Parlamento. La scelta di come intervenire spetta alla politica ", ha aggiunto Ruffini. Il numero uno dell'Agenzia delle entrate ha sottolineato che tutti i provvedimenti adottati negli anni scorsi " erano legati a difficoltà personali di categorie di contribuenti. È evidente che quelle difficoltà oggi sono confermate ed acuite in una realtà emergenziale come questa ".