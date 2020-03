La paura infetta le Borse. Pesanti perdite per Francoforte

Ancora un giorno di grandissima difficoltà per il mercati, vista la profonda incertezza legata al diffondersi del coronavirus. Tutte le Borse europee aprofono con pesanti perdite, con Francoforte che cede oltre il 5%. Sui mercati regna il panico anche per le parole del presidente Trump che ha vietato gli ingressi negli Stati Uniti a tutti i passeggeri provenienti dal Vecchio Continente, esclusi i cittadini americani. Gli investitori guardano al direttivo della Bce che si riunirà tra poche ore per decidere quali misure prendere: i più ottimisti attendono un taglio dei tassi sui depositi di oltre 10 punti base, mentre la maggior parte degli analisti ritiene che sia più probabile un nuovo programma di Qantitative Easing.

La Borsa di Milano perde il 2,67% ma alcuni titoli non riescono a fare prezzo. In profondo rosso Francoforte, il cui Dax a 9.856,42 punti segna il 5,53%. A Parigi il Cac40 va giù del 5,11% mentre a Londra l'indice Ftse 100 cede il 2,6%

Crollo delle Borse asiatiche: Tokyo ha ceduto il 4,4%; Seul il 3,9%; Hong Kong perde il 3,6%; Shenzen -1,8% mentre Shanghai ha segnato un rosso dell'1,5%. Sprofonda la Borsa australiana: l'indice di Sidney chiude con un -7,4%.

Ieri Wall Street ha chiuso in profondo rosso nonostante la nuova mossa della Federal Reserve per aumentare la liquidità in risposta al coronavirus. Il Nasdaq ha perso il 4,7%, lo S&P500 ha lasciato sul campo il 4,89% e il Dow Jones è arretrato del 5,86%.