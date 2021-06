La pensione sul conto corrente cointestato: cosa succede

Come è noto ai titolari di Pensione, l’accredito delle somme dovute avviene direttamente sul proprio conto corrente qualora si sia optato per questa formula. Difatti, Il pensionato può chiedere il pagamento della pensione nei seguenti modi:

accredito in conto corrente bancario

accredito in conto corrente postale

accredito su libretto di risparmio postale

carta prepagata con codice IBAN

Il titolare di assegno pensionistico, pertanto, nel presentare la domanda deve indicare la modalità preferita; con l’accredito sul conto corrente bancario e/o postale la pensione viene accreditata sul conto intestato al pensionato indipendentemente dalla sua residenza. L’accredito, infatti, può essere effettuato presso tutte le agenzie bancarie o presso gli uffici postali del territorio nazionale.

Ma cosa succede se la pensione viene accredita su un conto corrente cointestato o se il titolare dimora in una struttura specifica?

In queste circostanze si deve fare attenzione a rispettare alcune regole Inps perché la banca toglie immediatamente i soldi del versamento pensionistico dal conto corrente, restituendoli all’istituto previdenziale. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Pensione sul conto corrente cointestato

Come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.It, è facile aprire un conto corrente cointestato con un'altra persona anche decidendo specifici vincoli e limiti. Per fare erogare la propria pensione su un Cc, nella fattispecie, sarà necessario presentare alcuni moduli pena l’inammissibilità della ricezione delle somme a cui si ha diritto.