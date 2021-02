Piazza digitale ma i "piccoli" sono guidati

La piazza c'è, la rivoluzione pure. Ieri era GameStop, oggi l'argento, domani chissà: i forconi sono digitali, ma funzionano lo stesso. Ma, alla fine: chi sarà il vincitore? Il caso Robinhood, l'app che ha dichiarato guerra al sistema, e quindi a Wall Street, ricorda tanto i libri di storia. Quelli che raccontano di piazze piene e di potere al popolo, fino a quando chi si nasconde dietro la folla appare il pifferaio magico. Così che il popolo alla fine popolo resta. Un esempio? Nelle ultime 48 ore il forum Wallstreetbets, da dove è partito l'assedio dal basso alla Borsa americana, è aumentato di 2 milioni di iscritti. E quando il social network Reddit sul quale è attivo ha chiuso la porta per fermare l'invasione, l'assalto all'argento era già partito. Drogare il prezzo di un metallo di solito affidabile potrebbe portare a scossoni inimmaginabili e molto probabilmente non succederà. Ma il messaggio è chiaro: il popolo stufo dell'élite finanziaria ora ha i mezzi per ribaltare lo status quo. Con app come Robinhood appunto, che permettono a tutti di diventare trader senza filtri. Eppure: poi si scopre che anche il sistema inventato da due nerd della Silicon Valley ha qualche scheletro nell'armadio, come quello di un ragazzo di 20 anni che si è ucciso dopo aver perso più di 700mila dollari sulla piattaforma: nessuno ha frenato il suo investimento troppo rischioso. E ora, per far fronte ai blocchi di Wall Street durante la bufera GameStop, Robinhood ha dovuto chiedere ai ricchi per «rubare» ai ricchi, ovvero 1 miliardo di dollari per coprire gli investimenti degli utenti avuti da venture capital come Sequoia e Ribbit. Così alla fine, davanti alle proteste di chi nella rivoluzione di piazza è stato travolto dagli eventi, è spuntato un nuovo capopopolo. E guarda caso è Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo.