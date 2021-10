Confindustria attesta la ripresa: boom del Pil nel 2022

Migliora il deficit e la ripresa economica viaggia spedita. Sono le previsioni del Centro studi di Confindustria, che nel rapporto pubblicato oggi stima che l'economia italiana tornerà sopra i livelli pre-crisi nella prima metà del 2022. Quest'anno il Pil crescerà del 6,1%, due punti in più rispetto alle stime di aprile, e il prossimo anno si registrerà un ulteriore balzo in avanti del 4,1%. Secondo il rapporto dell'unione degli industriali, "l ’ampia revisione al rialzo è spiegata dall’impatto più contenuto della variante Delta del Covid, anche grazie a efficacia e capillarità delle vaccinazioni in Italia, che hanno reso possibile l’allentamento delle misure di contenimento ". Questa crescita robusta, che nel biennio supererà il 10%, permetterà di recuperare e superare il tonfo del -9% registrato nel 2020. Gli effetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza si faranno sentire anche sulla crescita trimestrale, che nel corso del 2022 dovrebbe raggiungere lo 0,7%, ben oltre il +0,3% medio registrato nel triennio 2015-2018.

Anche sul lato delll'occupazione i dati sono confortanti. Dopo aver toccato il minimo nel primo trimestre di quest'anno (-811mila unità rispetto al quarto trimestre del 2019), il numero di persone che lavorano è risalito quasi della metà, ma rispetto a due anni fa mancano ancora 413mila posti di lavoro. " Nel corso del 2022 è atteso il recupero sia del numero di persone occupate sia delle ore lavorate pro-capite ai livelli pre-pandemia ", si legge nel rapporto. Da viale dell'Astronomia sottolineano anche che lo sblocco dei licenziamenti non ha provocato gli effetti che molti temevano: " non si è registrata la temuta emorragia di lavoratori, secondo l’analisi Banca d’Italia ministero del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie, a luglio si sono registrati circa 10mila licenziamenti, un numero in linea con i livelli medi del 2019 ". Ora si attende di vedere l'effetto dello sblocco per piccole imprese e aziende tessili, che verrà avviato il primo novembre.