La ripresa corre spedita: il Pil segna il +6%

La ripresa c'è, si sta consolidando e il 2021 potrebbe chiudersi col Pil al +6%. Ma il numero costante di contagi e i prezzi (dovuti alla scarsità) delle materie prime rimangono "fattori di incertezza". È questa la fotografia della situazione economica italiana scattata dal Centro Studi di Confindustria (Csc).

Già i dati pubblicati ieri dall'Istat certificano il rilancio della produzione industriale. Oggi il Csc amplia la prospettiva favorevole al resto dell'economia nazionale: "Dopo il forte rimbalzo del secondo trimestre (+ 2,7%) - si legge nella congiuntura flash di settembre - nel terzo trimestre i principali indicatori stanno tenendo, nonostante gli effetti della scarsità di alcune materie prime e semilavorati e la ripresa dei contagi. Rimane molta incertezza per il quarto trimestre, legata al proseguimento dell'epidemia". Il fattore Covid, dunque, non è ancora quantificabile, anche perché è impossibile valutare con precisione gli effetti che la riapertura di scuole e uffici e l'arrivo della stagione invernale avranno sull'andamento dei contagi.

Dai dati pubblicati dall'associazione degli industriali emerge intanto una prospettiva interessante: a trascinare la crescita del Pil non è più l'industria, che aveva guidato la prima ripresa e ora cede il passo al settore dei servizi: " L'industria, principale motore finora, sta gradualmente passando il testimone ai servizi nel trainare la crescita. Gli indici Pmi mostrano una frenata nell'industria negli ultimi tre mesi (60,9 in agosto da 62,3 a maggio) e una accelerazione nei servizi (58,0 da 53,1). Ciò avviene, in parte, perchè inizia a pesare anche in Italia la scarsità di alcuni input produttivi, che già preoccupava da alcuni mesi. La produzione industriale è cresciuta nel secondo trimestre un pò meno che nel primo (+1,2% vs +1,5%) e il terzo trimestre è partito a ritmo minore: in luglio si è avuto un +0,8% e la variazione acquisita per il trimestre è +0,9%; in agosto poi le attese su produzione e ordini sono calate ". È necessario tenere a mente che la situazione sul fronte sanitario inciderà sull'andamento del settore dei servizi e, di conseguenza, dei consumi.