Pirelli, obiettivi rivisti al rialzo

La prima fase del piano industriale 2021-2022/2025 di Pirelli «si chiuderà con risultati nettamente superiori alle attese» e la generazione di cassa cumulata ante dividendi del biennio 2021-2022 è prevista pari a 910 milioni rispetto ai 700/800 milioni indicati a marzo 2021. La Bicocca comunicherà i target 2023 in occasione della pubblicazione dei risultati preliminari 2022, previsti a febbraio, e aggiornerà nel secondo trimestre 2023 quelli per il triennio 2023-2025, confermando l'obiettivo di deleverage con un rapporto tra posizione finanziaria netta e ebitda adjusted pari a circa 1 volta a fine 2025. Così una nota di Pirelli nel giorno in cui sono stati comunicati i dati trimestrali. Alzata anche la guidance 2022 con ricavi a 6,5 miliardi e generazione di cassa a 480 milioni.

Nel terzo trimestre, in particolare, i ricavi sono cresciuti del 29,8% a 1.836,3 milioni, l'ebit adjusted del 22,8% a 271,9 milioni e l'utile netto del 20,7% a 126,3 milioni. Visti stabili e non più in crescita i volumi in considerazione del rallentamento della domanda sul canale «Ricambi». Confermati la profittabilità, con un ebit margin adjusted pari a circa il 15%, e gli investimenti per 390 milioni. Nei primi 9 mesi i ricavi sono ammontati a 5.033,3 milioni (+26,5%), mentre l'utile netto ha segnato +52,1% a 359,3 milioni. «Lo scenario 2023 - il commento di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e ad di Pirelli - si annuncia incerto e più volatile per le incertezze legate al trend della domanda e all'inflazione dei costi, dall'energia alle materie prime. Da parte nostra facciamo affidamento sugli asset e sulla capacità di reagire ai fattori esterni avversi con l'obiettivo di minimizzarli».

Dal 14 novembre, intanto, Antonio Paccioretti avrà l'incarico di executive vice president finance and services di Pirelli. Lavorerà a diretto riporto di Giorgio Luca Bruno, deputy-Ceo.