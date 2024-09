Pirelli si allea con Bosch per le gomme intelligenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli e Bosch hanno siglato un'alleanza per la produzione di pneumatici intelligenti in grado di dialogare con i sistemi di sicurezza e controllo della guida delle auto. L'accordo di sviluppo tecnologico congiunto, annunciato ieri dalla società guidata da Marco Tronchetti Provera e dal gruppo tedesco, è basato sull'impiego dei sensori installati negli pneumatici (in-tyre) e sulla ricerca di «nuove soluzioni e funzionalità di guida» attraverso l'uso dei flussi di dati provenienti dagli pneumatici come input per i sistemi di controllo della dinamica del veicolo. Il nuovo sistema si chiamerà «Pirelli Cyber Tyre», si legge nella nota congiunta, ed è basato su pneumatici con sensori integrati, che raccolgono dati e li trasmettono al veicolo processandoli in tempo reale.

Bosch ha già sviluppato un'applicazione Esp (controllo di stabilità) su misura per gli pneumatici Pirelli in occasione di un primo progetto congiunto insieme al costruttore di auto sportive Pagani. La nuova tecnologia, adottata sulla Pagani Utopia Roadster, può «trasmettere informazioni chiave» dal battistrada all'unità di controllo dell'Esp, garantendo non solo un «utilizzo ottimale delle specifiche proprietà dello pneumatico e delle sue performance», ma anche i «massimi livelli di sicurezza e un comfort di guida su misura in ogni condizione». Bosch, infatti, ha già acquisito una posizione di leadership nei sensori Mems (microsistemi di elettromeccanica) e fornirà le proprie competenze hardware e software nell'ambito della collaborazione con Pirelli, utilizzando anche i sensori di pressione per pneumatici basati sullo standard Ble (Bluetooth Low Energy) che sviluppa e produce direttamente. Il settore di business Mobility è il più importante del gruppo Bosch. Nel 2023 ha registrato un fatturato di 56,2 miliardi di euro, equivalenti al 60% dei ricavi consolidati. Mobility si occupa anche di sistemi di iniezione per motori a combustione interna, mobilità e soluzioni alternative legate alla propulsione elettrica, guida autonoma, tecnologie per informazione e comunicazione fra veicoli e fra veicoli e infrastrutture.

Unendo le esperienze maturate finora le due aziende prevedono di poter «raccogliere, processare e trasmettere in tempo reale i dati dagli pneumatici per fornire parametri ai sistemi di controllo

dell'elettronica del veicolo, tramite Ble». In questo modo Pirelli e Bosch ritengono di poter ridurre il consumo energetico nell'applicare la tecnologia Mems agli pneumatici. Ieri a Piazza Affari Pirelli ha ceduto lo 0,7 per cento.