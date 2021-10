Pmi innovative tra droni e guanti 4.0

Dall'agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, fino all'intelligenza artificiale e alla mobilità. E ancora e-sports, musica e spettacolo, ma anche Covid e sostenibilità. Sono oltre 240 gli spazi espositivi - con più di 300 start-up e progetti innovativi- presenti a «Maker Faire Rome - The European Edition»: l'evento, dedicato all'innovazione e promosso dalla Camera di Commercio di Roma, torna quest'anno in presenza negli spazi del Gazometro Ostiense, dall'8 al 10 ottobre. Tra i progetti che saranno presentati al pubblico c'è Beluga, un drone per la consegna di sangue, plasma e farmaci, allo stand dell'Università Niccolò Cusano. Un drone realizzato da Eurolink Systems per consegnare sangue nelle aree difficili da raggiungere o nelle situazioni di urgenza. Presente poi uno stand dedicato all'intelligenza artificiale. Il progetto si chiama Waih-C, un guanto sensoriale, una tuta sensoriale e calzini sensoriali per la riproduzione della cinematica umana tramite avatar e per lo studio del controllo motorio. Sensori indossabili per monitorare pazienti a rischio Covid. «Maker Faire Rome spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma è un grande momento di networking che coinvolge il mondo accademico, della scuola, della ricerca e dell'industria, delle start up e degli innovatori».

I numeri relativi allo sviluppo delle start-up sono in crescita. Secondo il rapporto Mise-InfoCamere, le start-up iscritte superano quota 13mila. La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (26,7%), superano quota mille Lazio (1.586), Campania e Veneto.