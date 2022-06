Portobello acquista il portale ePrice

Portobello aggiunge un tassello importante al suo percorso di crescita. La società quotata su Euronext Growth Milan, proprietaria della catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili, si è aggiudicata il ramo d'azienda marketplace di ePrice Operations. L'operazione è arrivata nell'ambito della procedura di pre-concordato preventivo pendente al Tribunale di Milano.

Fondato nel 2000, ePrice è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech e leader nel segmento grandi elettrodomestici. Nel 2020 ha fatturato 101,4 milioni con un ebitda di -14,1 milioni. Il ramo d'azienda sarà acquistato attraverso PB Online, società costituita a maggio e partecipata e gestita pariteticamente con Riba Mundo Tecnologia, società spagnola specializzata nell'acquisto e rivendita di prodotti elettronici. Il prezzo per la compravendita è di circa 6 milioni di euro, interamente corrisposto in denaro alla data del closing e in parte con accollo del debito di circa 900 mila euro.

L'offerta comprende il portale eprice.it e l'avviamento, i beni strumentali e l'hardware, i beni immateriali, incluso il database, i contratti e tutte le autorizzazioni necessarie. Oltre alla partecipazione per il 25% in International Marketing Network, joint venture fondata con altri 3 operatori per creare un marketplace tra Italia, Francia, Germania e Romania e i rapporti di lavoro con 25 dipendenti in forza. Il closing è stimato una stima di circa 90 giorni.

«L'acquisizione è una pietra miliare della crescita di Portobello che da oggi diventa uno dei principali player italiani dell'e-commerce», commenta Roberto Panfili, co-founder di Portobello. «Ci consentirà di diventare un operatore omnichannel creando forti sinergie tra online e offline, di ampliare la gamma prodotti sul portale eprice.it, sviluppare economie di scala sui costi legati a logistica, spedizioni, comunicazione e marketing e di sviluppare un'offerta B2B competitiva per le Pmi».

Per il presidente del gruppo Pietro Peligra «l'operazione accelera il percorso di crescita e di migliorare tutti i principali indicatori economici e finanziari».