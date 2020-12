La profezia nera sui contanti: come e quando spariranno

Nel prossimo futuro le criptovalute prenderanno il posto dei contanti. Questa non è una vaga ipotesi ma è lo scenario delineato da S&P Global Ratings in un suo recente report dedicato alle valute digitali della Banca Centrale.

Nel documento si spiega che i progetti delle banche centrali sulle valute digitali, le Central bank digital currency (Cbdc), stanno proseguendo senza interruzioni seppur non siano ancora stati indicate le tempistiche di qualsiasi lancio e le caratteristiche ufficiali. Quel che è certo è che anche con l’attuazione di tale piano gli istituti di credito non saranno sostituiti. S&P Global Ratings ha, infatti, osservato che le banche centrali avranno una chiara preferenza per un modello di CBDC in cui proprio gli istituti di credito e le altre istituzioni finanziarie continuino a svolgere un ruolo forte.

"Sulla base di questo presupposto, riteniamo che le CBDC in ultima analisi potrebbero avere un impatto moderato sui modelli di business delle banche. Tuttavia, potrebbero esacerbare la pressione sul profilo dei ricavi di alcune attività (come i pagamenti)", hanno sottolineato da S&P. Mohamed Damak, analista di S&P Global, ha affermato che in base al modello selezionato le valute digitali della Banca Centrale " potrebbero influenzare significativamente il modo in cui avviene l'intermediazione con un sistema bancario, in particolare in relazione ai depositi e ai finanziamenti bancari". Lo stesso Damak ha aggiunto che sulla base delle attuali ipotesi studiate da S&P Global Ratings si presuppone che le istituzioni finanziarie continueranno nella loro funzione tradizionale senza essere intaccate dalle Cbdc. "Tuttavia- ha aggiunto- alcune banche centrali hanno riconosciuto la potenziale perturbazione del sistema finanziario dovuta proprio alle CBDC".

Per questo Damak ha garantito che saranno monitorati attentamente gli sviluppi che potrebbero influenzare le dinamiche competitive dei sistemi bancari o "altri fattori integrali che ostacolano i rating specifici di un Paese o di una banca". La tempistica e la portata di una perturbazione del mercato finanziario dovuta ai contanti e alle valute digitali della Banca centrale dipenderà da diversi fattori. Ma il cambiamento potrebbe essere lontano data la natura, al momento esplorativa, dei colloqui che stanno intercorrendo tra le banche centrali.

Se poi le valute digitali dovessero prendere il posto dei contanti allora si agirebbe di conseguenza. In questo caso, infatti, non si esclude il possibile reinserimento di tutte le attività economiche basate sul denaro liquido nel sistema finanziario. Così facendo si potrebbero aprire nuovi scenari con la creazione di nuove opportunità commerciali per gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.