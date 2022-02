Publitalia '80 lancia Dr Podcast. Nuovo servizio alle aziende

In Italia ci sono 9,3 milioni di utenti al mese per i podcast, le storie raccontante via web, un fenomeno, secondo Ipsos, in costante aumento. Per coniugare la creazione di contenuti con questo mezzo, Publitalia '80, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, ha creato una nuova società: Dr Podcast. In pratica al fine di creare contenuti di qualità per le aziende la società guidata da Stefano Sala (in foto), attraverso la controllata Publieurope, ha investito in Action Media, società specializzata nella realizzazione di contenuti audio con sede a Londra, che ha così cambiato la sua denominazione sociale diventando Dr Podcast Audio Factory.

Fondata nel 2018, Action Media è un punto di riferimento per le imprese che vogliono realizzare i propri contenuti nel mercato digital audio, fornendo supporto per la scrittura, la registrazione e la trasmissione dei podcast aziendali sulle principali piattaforme di podcasting. L'obiettivo della joint venture è quello di diventare leader nel digital audio a livello locale e internazionale, proponendo un'offerta ampia agli ascoltatori interessati a questo tipo di contenuti. I podcast sono un fenomeno in espansione dato che sono fruibili on demand in ogni momento della giornata e attraverso qualunque dispositivo connesso alla rete (mobile, desktop, smart speaker o smart tv), un ecosistema in continua evoluzione che sta rivoluzionando le modalità di ascolto e utilizzo dei contenuti audio da parte dei consumatori che lo scelgono per informarsi o intrattenersi.

Publitalia '80 arricchisce quindi la propria offerta pubblicitaria nell'ambito del digital audio per rispondere alle nuove esigenze del mercato, formulando proposte commerciali originali in grado di valorizzare le produzioni di qualità.