Quei libretti postali estinti dal 21 giugno: come evitare di perdere i soldi

Come anticipato da Poste Italiane, i cosiddetti "libretti dormienti", vale a dire quelli che risultano inutilizzati dai propri clienti negli ultimi 10 anni, saranno estinti a partire dal prossimo 21 giugno.

A rientrare nella categoria interessata dai prossimi provvedimenti dell'azienda saranno non solo libretti di risparmio ma anche polizze, assegni e conti non movimentati dal titolare da oltre 10 anni, non sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme e che abbiano un saldo superiore alla somma di 100 euro.

"Entro il 21 giugno 2022" , scrive in una nota Poste Italiane, "i titolari dei libretti risultati 'dormienti' alla data del 30 novembre 2021, sono invitati a dare disposizioni presso qualsiasi Ufficio Postale e consentire il censimento anagrafico del proprio Libretto, al fine di evitare, successivamente a quest’ultima data, l'estinzione del Libretto ". Se ciò non dovesse accadere entro i termini indicati, si legge anche sul sito dell'azienda, il denaro sarà trasferito "al Fondo gestito da Consap istituito ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116" .

Nel caso in cui un utente non sia certo di essere titolare di un libretto "dormiente" o non ricordi a quando possa risalire l'ultima operazione effettuata sul medesimo, è possibile consultare uno specifico elenco messo a disposizione dal portale di Poste Italiane. Sarà ivi possibile effettuare una ricerca tra i Libretti dormienti, "ordinati in base al numero identificativo dell'ufficio postale presso cui sono stati aperti (es. 01/101 Alessandria Centro)" . Secondo il Regolamento vigente, una volta decorso il termine di 10 anni si può provvedere all'estinzione, a meno che, entro 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, "il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto)" . I titolari dei libretti presenti nell'ultimo elenco caricato sul sito di Poste Italiane "sono invitati a recarsi, entro la data del 20 ottobre 2022 presso qualsiasi ufficio postale per dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del proprio Libretto" .

Se il libretto risulta già estinto è comunque possibile recuperare il denaro in esso conservato: si avranno 10 anni di tempo per inoltrare specifica richiesta di rimborso, da presentare a Consap Spa per via telematica o con raccomandata a/r da inviare presso la sede della società.