Razzante: "Dopo l'emergenza virus, si rischia il boom della criminalità economica"

Dell'emergenza causata dal coronavirus, a risentirne sarà anche l'economia. E non solo per le difficoltà a ripartire, ma anche per la criminalità. A lanciare l'allarme, parlando con AdnKronos, è Ranieri Razzante, direttore del Crst (Centro di ricerca sicurezza e terrorismo) e presidente dell'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio, che spiega: " È già in corso e si accentuerà nel 'post coronavirus' l'infiltrazione di capitali di provenienza illecita nel tessuto economico, con conseguente boom delle attività di riciclaggio ".

Per questo, il governo deve occuparsi di " tutti i sistemi di aiuto alle imprese, insieme al sistema bancario ed attraverso un'unica cabina di regia affidata al ministero dell'Economia ". Infatti, secondo Razzante, " i 'colletti bianchi' " potrebbero approfittare " della carenza di liquidità di molte imprese entrando nel mercato legale in tre modi ": costruendo nuove attività nel settore sanitario, medicale, acquistando imprese o partecipando a capitale di aziende in crisi, o " attraverso servizi di intermediazione e brokeraggio ". Il risultato? " Un mercato europeo stravolto nel meccanismo di importazioni ed esportazioni per i contatti internazionali che la criminalità ha in alcuni paesi, come ad esempio il Mozambico dove gestisce almeno il 50% della ricchezza ".

Uno scenario che risulta ancora più preoccupante se si pensa alla " crescita esponenziale dell'usura ", un rimedio a cui potrebbero ricorrere le piccole e le medie imprese dopo l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Si prospetta, secondo Razzante, un " incremento della corruzione internazionale per l'accaparramento di fondi e aiuti statali in modo veloce e alle migliori condizioni ". Un circolo che potrebbe alimentare anche il terrorismo. In questo senso, in Italia, specifica l'esperto, " siamo tranquilli perché i nostri servizi sono all'altezza, ma non altrettanto si può dire per gli altri Paesi, tanto più che Isis e Al Qaeda in questo momento si stanno ricostituendo e hanno interesse a farsi sentire presenti ".