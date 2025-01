Renault va in "ricarica" con le colonnine di Aspi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nasce l'asse tra Free To X (Autostrade per l'Italia) e Mobilize (Renault). Obiettivo: sviluppare sempre di più il business della e-mobility, ovvero delle colonnine di ricarica ad alta potenza per veicoli (pieno di energia in 15 minuti), anche al di fuori della rete autostradale con la possibilità, in futuro, secondo indiscrezioni, di allargare l'iniziativa ad altri Paesi. L'operazione, che si è svolta attraverso un bando pubblico al quale avrebbero partecipato, oltre a Renault, alcuni fondi d'investimento, prevede la cessione di una quota del capitale dell'asset Free To X di cui è ad Giorgio Moroni. Il gruppo automobilistico francese, peraltro guidato dall'italiano Luca De Meo, attraverso Mobilize, che si occupa di nuova mobilità, avrebbe risposto ai requisiti essenziali per dar vita all'iniziativa.

Aspi, secondo le intese, continuerà a mantenere il controllo sulle infrastrutture di ricarica presenti lungo la rete (103 quelle a ora disponibili, per complessivi 756 punti, ovvero sei per stazione situate ogni 50 chilometri). La novità riguarda l'installazione delle colonnine anche fuori dalla rete Aspi con il valore aggiunto, si starebbe valutando, di poter beneficiare delle estese ramificazioni di Renault in altri Paesi europei. Per la start-up Free To X, nata nel 2021 e parte della profonda riorganizzazione di Autostrade per l'Italia messa in atto, dopo la tragedia del Ponte Morandi, dall'amministratore delegato Roberto Tomasi (in foto) allo scopo di rendere il gruppo sempre più autonomo e autosufficiente, l'accordo con i francesi rappresenta un'opportunità di crescita in scia a una mobilità in costante e veloce evoluzione.

Da parte sua, Mobilize, guidata da Gianluca De Ficchy, avrà modo di dare un nuovo forte impulso in direzione di una delle priorità di chi ha scelto l'opzione dell'auto elettrica: consolidare, cioè, il ruolo di concreto protagonista del settore della ricarica rapida e sostenerne lo sviluppo al di fuori della rete autostradale. Le stazioni Free To X, che erogano fino a 400 kW di potenza, sono a disposizione di tutti i fornitori di servizi di mobilità.