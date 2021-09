I "frugali" alla guerra del debito

Possibile che la solidarietà tra Paesi Europei si sia già esaurita? Così parrebbe. Perché questa mattina, in occasione delle riunioni di Eurogruppo e Ecofin di Kranj, in Slovenia, otto Paesi "frugali" guidati dall'Austria hanno inviato una lettera al Consiglio dei ministri finanziari dell'Ue per sottolineare la propria contrarietà alla revisione delle regole su deficit e debito dei trattati europei.

La revisione del Patto di stabilità era stata avviata subito prima della pandemia. I primi segnali di ripresa della battaglia sulle regole di bilancio erano arrivati a giugno: Wolfgang Schaeuble, ex ministro delle finanze tedesco, aveva scritto sul Financial Times che " l’esperienza mostra che i bilanci in pareggio nei paesi con alti livelli di debito sono quasi irraggiungibili senza pressioni esterne. Lasciati a se stessi, i membri di una confederazione di stati rischiano di soccombere alla tentazione di contrarre debiti a spese della comunità" . Ora, in vista del ritorno alla normalità, Austria, Danimarca, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Finlandia, Olanda e Svezia portano la questione direttamente ai tavoli dell'Unione. " Anche se non consideriamo le regole di bilancio come un ostacolo a politiche di bilancio efficienti, siamo aperti al dibattito sul miglioramento della governance, incluso il patto di stabilità. Attenendosi ad quadro basato sulle regole, dovrebbero essere apportati miglioramenti ", scrivono i ministri economici "frugali". E proseguono difendendo i magici numeri del 3 e 60%: " La disattivazione della clausola generale di salvaguardia e una possibile riforma del patto di stabilità non dovrebbero essere legate. Le discussioni sul miglioramento del quadro della governance economica hanno bisogno di molto tempo e dovrebbero essere basate su un’ampia consultazione condotta dalla Commissione. La qualità è più importante della velocità ".