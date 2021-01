Batosta sui prelievi bancomat Tutte le cifre: quanto ci costa

Novità e rincari in arrivo per i risparmiatori che vorranno prelevare dei contanti tramite Atm da un istituto bancario differente dal proprio. Non solo aumenti dei costi ma soprattutto incertezza per quanto riguarda le commissioni applicate al momento del prelievo, dato che la riforma prevede che a determinare il totale da applicare all'operazione sarà non più la propria banca bensì quella a cui appartiene l'Atm utilizzato. Uno studio condotto dalla Banca centrale europea avrebbe rilevato che il 53% dei risparmiatori italiani non paga alcuna commissione sui prelievi effettuati dai terminali Atm, indipendentemente dall'istituto di credito a cui questi appartengono, mentre il 35% vedrebbe applicare, talvolta, tali costi aggiuntivi alla stessa operazione. Vi sarebbe addirittura un 12% di italiani che non conosce assolutamente le tariffe applicate dal proprio istituto bancario, non avendo mai prestato attenzione alle stesse al momento del contratto.

Ad oggi il maggior numero di banche tende a non applicare tariffe ai prelievi col bancomat dei propri clienti, o a tenere comunque a costi molto bassi. Spesso capita che l'importo della commissione sia strettamente connesso alla somma prelevata, ed applicabile solo per piccoli importi di denaro. Ora alcuni istituti di credito hanno deciso di sobbarcarsi comunque l’onere di tali tariffe e di non far pagare quindi alcuna commissione ai clienti che prelevano da altri Atm, mentre altre banche faranno pagare anche fino a 2 euro.