Quelle cifre vergognose di ristori e aiuti di Conte

A inizio emergenza era stato detto che nessuno sarebbe rimasto indietro, ma il disastro economico venutosi a creare in questi mesi ha inevitabilmente rivelato una realtà ben diversa da quanto affermato da Giuseppi: è lo stesso ufficio studi della Cgia Mestre a riportare oggi i dati nudi e crudi della situazione del Paese.

Nonostante i 29 miliardi di euro di aiuti erogati dall'esecutivo giallorosso per soccorrere tutte quelle categorie di lavoratori pesantemente danneggiati dalla crisi provocata dall'emergenza sanitaria e dalle misure restrittive imposte del governo, i miglioramenti sono stati piuttosto scarsi. Secondo quanto riportato da Cgia e riferito da ItalPress, infatti, "se rapportiamo questi 29 miliardi alla stima riferita alle perdite di fatturato registrata l’anno scorso dalle imprese italiane, importo che sfiora i 423 miliardi di euro, il tasso di copertura è stato pari a poco meno del 7% circa: un’incidenza risibile". Insomma, un aiuto poco sostanzioso se si pensa alle pesanti perdite che si sono registrate per varie categorie. Non sorprende, dunque, il malcoltento crescente nella popolazione.

Nessuno, spiega Ggia, mette in dubbio la necessità di imporre chiusure o limitazioni in caso di reale bisogno. La salute pubblica viene sempre al primo posto. Il governo dovrebbe però occuparsi di più dei settori colpiti, prima che sia troppo tardi e che certe aziende e realtà economiche decidano di chiudere i battenti. "Doveroso intervenire affinché gli operatori che sono costretti a chiudere l'attività per decreto vengano aiutati economicamente in misura maggiore di quanto è stato fatto fino ad ora", insiste Cgia Mestre.

Per fortuna i ristori del governo sono in quale modo riusciti a salvare le categorie maggiormente in crisi, come ammette l'associazione artigiani e piccole imprese di Mestre: "Le imprese che hanno subito i contraccolpi più negativi della crisi, ovvero quelle che hanno dovuto chiudere per decreto, i ristori erogati dall'Esecutivo hanno raggiunto un livello medio di copertura del calo del fatturato del 14,5% circa". Resta il fatto che si sarebbe dovuto fare di più, ed anche per queste imprese, mantenute a galla dai ristori, gli aiuti sono infine risultati essere insufficienti. Serve pertanto un cambio di rotta.

" I ristori vanno sostituiti con i rimborsi ", afferma Cgia. " In altre parole è necessario uno stanziamento pubblico che compensi quasi totalmente sia i mancati incassi sia le spese correnti che continuano a sostenere. La stessa cosa va definita anche per i settori che seppur in attività è come se non lo fossero ". Cgia fa dunque l'esempio di quelle realtà artigianali e commerciali che si trovano nelle città maggiormente frequentate da turisti e che hanno subito un autentico tracollo in seguito al calo di viaggiatori.